Juan de Dios Pantoja presenta a Kima en un video

El pasado viernes 12 de julio nació Kima, la hija de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, el cantante dio a conocer la nocia a través de una publicación en Twitter con la que los fans enloquecieron. A penas ayer Kim subía una foto con su bebé y ahora es él quien sube un video a Instagram.

Cuando los seguidores del team Jukilop pensaban que Kima sería presentada cuando ya tuviera varios meses de nacida, se llevaron una gran sorpresa, pues Kimberly subió una foto con la bebé y ahora es Juan de Dios quien compartió un emotivo video en su compañía.

Kima vino a llenar de amor la relación y familia de los jóvenes youtubers originarios de Mazatlán Sinaloa. Pantoja apareció desnudo de la parte del abdomen y sobre su pecho recostada la bebé.

Si ella supuera todo lo que me hace sentir... estoy muy contento familia de verdad, dice Juan en el video.

El joven señaló que sin duda lo mejor que le había pasado en la vida era esto, mientras abrazaba con ternura a su bebé a quien llamo 'bolita de carne' y princesa.

Además dijo que estaba sin camisa porque le estaba dado calor a la bebé porque necesitaba estar calientita. Incluso bromeó diciendo que su niña tend´ria novio hasta los 40 años y ella esperaría.

Desde que nació mi hija a las 7:50 de la mañana, pura felicidad... que bien me siento... no he dormido... dijo Juan de Dios.