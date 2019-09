Juan de Dios Pantoja le demuestra a Kimberly Loaiza lo que hace por Kima

Juan de Dios Pantoja sorprendió a sus millones de seguidores en su canal de Youtube al mostrar que por Kima es capaz de hacer lo que sea. Resulta que el famoso youtuber mostró a sus fans que no necesita de mucha práctica para cambiar el pañal de su pequeña Kima.

El influencer colgó un video en su canal de Youtube en donde mostró que ya había cambiado pañales, pero no a una mujer y esta sería su primera vez.

"No le he cambiado un pañal, yo solo sin el apoyo de nadie, no lo he hecho por que no se ha dado".

Juan de Dios Pantoja señaló que tiene dos hermanos menores que él por lo que ya ha cambiado un pañal, por lo que esta preparado para ser papá.

El youtuber rompió recor ya que en cinco minutos tendría que cambiar a Kima y responder 100 preguntas y lo hizo antes de tiempo.