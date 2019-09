Juan de Dios Pantoja enloquece con Welcome to the Maza

Hace unos días el famoso youtuber sinaloense, Juan de Dios Pantoja, estrenó su más reciente tema denominado Welcome to the Maza, el cual esta siendo un éxito, ya que miles de fans lo cantan y lo bailan.

A través de sus Stories Juan de Dios Pantoja comparte el éxito que esta teniendo su tema, pues chicos y grandes bailan y cantan Welcome to the Maza.

E incluso tras su lanzamiento el youtuber presumió que su pareja, Kimberly Loaiza también sabe mover las caderas a ritmo de Welcome to the Maza.

Kimberly sorprendió a sus millones de seguidores con un movimiento de caderas al ritmo del tema y posteriormente Juan de Dios Pantoja compartió el video en sus Stories de Instagram.

Recordemos que para el lanzamiento de Welcome to the Maza, Juan de Dios se cambió el look, se cortó el pelo, razón por la que sus fans enloquecieron con el nuevo look.

"Muy bonita foto", "Exceso de bellaza", fueron algunos de los comentarios que el influencer recibió.