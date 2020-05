Juan de Dios Pantoja dijo adiós Kimberly Loaiza, Twitter y Youtube

Juan de Dios Pantoja dio a conocer a través de su Twitter que se ausentaría unos días de dicha red social debido a que la separación con Kimberly Loaiza lo ha dejado totalmente dolido y no tiene ánimos para continuar en todas sus redes por lo que solo se quedará con Instagram.

De casi manera inmediata, la publicación de el intérprete de Error tuvo un sinfín de reacciones. El mensaje, hasta el momento ha alcanzado aproximadamente 45,000 "Me Gusta", más de 700 retuits y más de 4,000 comentarios.

Y aunque el youtuber sinaloense había manifestado en Instagram que se encontraba mejor, que las cosas habían estado mejor, con este nuevo anunció parecíera que no y que se encuentra muy dolido ante la situación que enfrenta.

“Ya me he sentido mejor. De repente como que sí me agüito y me da pa’bajo. Mis amigos, mi familia, ustedes me han ayudado mucho a estar mejor y se los agradezco de verdad. Espero que me entiendan cuando me vean de repente un poco más triste, es normal, esto es un proceso”, explicó en su momento el cantante.

Alvg me daré unos días inactivo, necesito sanar más. Adiós ✌�� — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) May 5, 2020

Pese a que la canción Error, la cual relata la situación que vive en estos momentos, y la cual ha sido todo un éxito, Juan de Dios Pantoja no se siente del todo feliz, pues le hace falta la compañía de su novia y su hija.

En el nuevo sencillo de Pantoja le pide perdón a La Lindura Mayor y le prometió cambiar si regresabe con él. Recientemente el youtuber cumplió su palabra de cerrar su cuenta de Youtube, en donde también borró casi todos sus videos, ya que solo dejó uno donde aparece Kimberly Loaiza vestida de novia.

Pd: Los amo. — Juan De Dios Pantoja �� (@Juandedios_P) May 5, 2020

Aunque en Instagram, Pantoja dio a conocer que tenía otro proyecto musical con la colaboración de un compañero y aunque señaló que desconocía la fecha exacta de cuando la subiría a la plataforma de Youtube.