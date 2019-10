Juan de Dios Pantoja dice su debilidad, no es Kimberly Loaiza

El youtuber Juan de Dios Pantoja compartió en su Instagram cuál era su mayor debilidad y ¡no es Kimberly Loaiza!, no se asusten, ! es Kima!. Una de las mejores cosas en la vida que le ha pasado al influencer es convertirse en papá tal y como lo presumió en las redes sociales, ya que con la llegada de Kima, fruto de su amor con Kimberly Loaiza, Juan de Dios se siente vendecido, razón por la que pequeña es su mayor debilidad y su todo.

Juan de Dios también agradeció en la publicación a su esposa Kimberly Loaiza el haberle dado el mejor regalo, a Kima.

"Ella me tiene completamente enamorado. Lo mejor que tengo en este mundo, mi hija, no puedo describir lo que siento cuando me mira así, siento que me derrito, es mi debilidad es mi todo gracias mi amor @kimberly.loaiza me diste el mejor regalo que me pudieron dar, siempre te amare y te lo agradeceré !!!! JPTLV", escribió en la publicación Juan de Dios.

El mensaje acompañado con una fotografía de Kima derritó las redes y la publicación alcanzó más de dos millones de Me Gusta y un sinfín de comentarios, ya que los seguidores del youtuber no dejaron de admirar la belleza de Kima y esos lindos ojos.

"Te tengo tatuada en mi brazo Kima", "Esos ojooooos", "Preciosa", fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

Además, Pantoja presumió en sus Stories como bailan sus amigos su más reciente éxito Welcome to the Maza. Recordemos que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza se han mantenido en el gusto de sus seguidores, quienes son fieles a ellos y cada vez que comparten algo en las redes sociales no dudan en apoyarlos.

Hoy (jueves) Kimberly Loaiza sorprendió a sus seguidores al mostrar su abdomen plano luego de que hace unos meses diera a luz a Kima, a quien también no deja de presumir en las redes sociales.