Juan de Dios Pantoja cambia de look y Kimberly Loaiza conquista París

Mientras que la famosa youtuber Kimberly Loaiza deslumbró a sus millones de seguidores, al posar en una falda blanca con una blusa negra en París, su esposo Juan de Dios Pantoja no se quedó atrás y también impresionó a sus fans al cambiar su look.

Los seguidores del intérprete del éxito Welcome To The Maza, que estaban acostumbrados a ver al influencer con su larga cabellera, se sorprendieron con su nuevo cambio de look.

Resulta que el youtuber optó por renovar su imagen al cortarse su larga cabellera y pintarse el pelo de azul, motivo por el cual los fans lo compararon con un pitufo.

Mientras unos seguidores aseguraban que Juan de Dios Pantoja lucía espectacular, otros no dejaron de criticarlo.

“Te ves muy diferente pero hermoso”, "Me encantó como te queda el azul" "No te pases de hermoso don papá pitufo", "El pitufo más lindo", "Experimentado con distintos looks" "Un look brutal", "Guapo", son algunos de lo comentarios en la imagen que compartió el influencer desde París.

Kimberly Loaiza no se quedó atrás y presumió desde París su espectacular cuerpo, usó una falda blanca , en donde mostró sus torneadas piernas, razón por la que recibió un sinfín de comentarios y Me Gustas.