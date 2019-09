Juan de Dios Pantoja cambia de look, así luce sin cabello largo

Recientemente el famoso youtuber mazatleco, Juan de Dios Pantoja, estrenó el tema Welcome to the Maza, el cual a poco tiempo de su lanzamiento se ha convertido en un éxito.

Para el estreno del tema Welcome to the Maza sorprendió a sus millones de seguidores con su nuevo look, se cortó el cabello.

"Ufff hermoso", "Te amooooooooo dime porque eres tan hermoso", fueron algunos de los comentarios que recibió el influencer sinaloense luego de colgar una fotografía en donde aparece con su nuevo look.

La imagen la acompañó con una frase de su más reciente éxito. "Ella quiere party party party que no pare y de ese candado ya tengo ma llave".

La que también no dudó en apoyar a Juan de Dios Pantoja fue su pareja Kimberly Loaiza, quien con un movimiento de caderas cantó Welcome to the Maza . El video fue compartido en las Stories de Instragram.

Por su parte, también compartió en su Instagram el video de su pareja y agregó otros de algunas seguidoras.