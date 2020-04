Juan de Dios Pantoja acepta que trataba MAL a Kimberly Loaiza

El famoso youtuber sinaloense, Juan de Dios Pantoja abrió su corazón y reveló que su novia Kimberly Loaiza lo dejó. Sin embargo, no fue todo lo confesó en un video de su canal de Youtube, sino que habló de los difíciles momentos que está viviendo tras la filtración de sus videos íntimos.

El intérprete de Mi Plan aseguró que Lizbeth Rodríguez y demás personas lo que quieren es destruir su familia y pareciera que lo están consiguiendo, luego de anunciar que Kimberly Loaiza le pidió que se fuera de la casa.

"Que flojera seguir con el mismo cuento, ahora hay algo que me preocupa más, hay algo que me duele más de lo que ustedes creen, y es que Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación. Después del problema yo la notaba muy diferente, demasiado seria, dormíamos juntos y era como si yo no existiera, se tapaba de pie a cabeza y no me hablaba, yo intentaba hacerla reír y no podía como antes. Hable mucho con ella, me disculpe mucho con ella pero esta muy lastimada por todo este tiempo. Hace días Kimberly me pidió algo y yo me enoje mucho, discutimos, Kimberly me pidió que me fuera, Kimberly me terminó, yo se que lo hizo, a pesar de que me dijo que era un tiempo, yo se que lo hizo para no hacerme sentir mal, yo la conozco, yo la sentí, yo se que esta cansada de mi, y me duele demasiado", indicó Juan de Dios pantoja.

En el video que dura apróximadamente 14 minutos, el famoso youtuber aceptó también que kimberly Loaiza ya estaba harta de él, de sus malos tratos por se explosivo, pero aseguró que trabajaría en ello con tal de recuperarla.

"Enojado yo se que te he tratado mal, se que te he dicho groserías, pero amor tu sabes que soy una persona grosera, no solo te las digo a ti, se las digo a todo mundo pero voy a mejorar en mi educación, te lo juro, pero por favor esto no puede terminar esto así. Tu me conoces mucho, te has dado cuenta todo lo que he cambiado, incluso mucho antes de este problema qué te hace sentir que no voy a seguir cambiando", indicó el cantante.

Juan de Dios Pantoja finalizó su video anunciando que cerrara su canal de Youtube, pues para hacer videos se necesita transmitir emociones, pero pues en este momento él no tiene ánimos. Pantoja reveló que ira con un psicólogo y que se dedicará a otros negocios que tiene, así como cumplir un contrato que tiene con Universal Music Group.