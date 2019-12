Juan de Dios Pantoja, Kim Shantal y Alex Flores acusan a Badabun

La empresa más gande de habla hispana en redes sociales y creadores de contenido Badabun, está pasando por un mal momento, pues cinco de sus youtubers; Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro alzaron la voz en el canal de Juan de Dios Pantoja, pues señalaron que la pasaron muy mal en Badabun.

Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro denunciaron los abusos que vivieron en el programa. Cada uno de ellos también señaló a través de canales de Youtube el trato que recibieron y a lo que los obligaban con tal de que generaran ingresos para Badabun. Además, de que denunciaron que la empresa les quitó sus cuentas de Instagram y de YouTube.

Por su parte Daniela Alfaro señaló que Badabun los hizo firmar un duro contrato, pues relativemente tenían todo el control sobre ellos.

"Han pasado cosas muy duras durante estas últimas semanas, lamentablemente pasó algo que yo me temía mucho, es que ya no tengo control sobre mis redes, no tengo contraseña, no tengo absolutamente nada. La única cuenta que tengo es la de Twitter. No sé si sepan pero cuando entramos a esta empresa firmamos un contrato muy duro, absolutamente tenían todo de nosotros. Siento y creo que vamos a comenzar desde cero", explicó Alfaro.

Alfaro indicó que pese a todo lo que vivío le da gracias al programa por lo aprendido y que ella junto con sus excompañeros de Badabun van a luchar e iniciar desde cero.

"Hace unos días estaba muy mal, muy triste, ya estoy más tranquila. Vamos a luchar por esta familia. Si vamos a iniciar desde cero, vamos a estar bien y vamos a salir de esta.Esta empresa era muy abusiva, pero le voy a dar las gracias, aunque antes de estar con la empresa yo ya tenía mis seguidores", dijo.

Por su parte, Kim Shantal señaló que Badabun se apoderó de sus canales y redes sociales y asegura que la empresa cambiará la versión que ellos han dicho para dañar su imagen.

"Lo más probable es que a estas alturas ya no tenga ninguna de mis redes sociales, me quitaron el poder sobre ellas. Si llegan a ver algo en ellas, no soy yo. Me siento muy confundida, me siento con miedo y todo por poner un alto a tanto abuso, a tantos insultos que ya no voy a soportar. Estoy cansada, estoy muerta del miedo. No sé lo que vaya a pasar. Estoy segura que van a tratar de dañar mi imagen, van hablar mal de mis amigos.

Ya estamos cansados de tanto abuso, van a tratar de voltearlo a negativo", concluyó.

El famoso Alex Flores señaló que esta seguro de que el programa intente censurarlos, robando su nuevo canal y que teme mucho miedo.

"No tengo acceso a mis redes sociales ni a mi Instagram ni a mi página de Facebook ni a mi canal de YouTube. Nos quitaron las contraseñas, ya no podemos entrar desde nuestros celulares.La verdad es que tenemos mucho miedo, no sabemos que vaya a pasar. Este es mi nuevo canal de YouTube. Espero que estén de nuestro lado, no saben todo lo que hemos pasado en esa empresa. Quizá lo más seguro es que van a querer tumbar este video. Les pido que lo viralicen para que se den cuenta de la clase de personas que hay en esa empresa", finalizó Alex Flores.