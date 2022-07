Juan Vidal quiere empezar todo bien con Niurka Marcos, le pagará a Cynthia Klitbo

Luego de las fuertes acusaciones que hizo Cynthia Klitbo en contra de su ex Juan Vidal, en donde lo tachó de chichifo, ahora el actor dominicano, quien se convirtió en el décimo eliminado de La Casa de los Famosos, respondió las acusaciones de la villana de telenovelas y aseguró que le pagará todo lo que le debe. ¿Quiere empezar todo bien con Niurka Marcos?.

Cabe mencionar que durante la estadía de Juan Vidal en el reality de Telemundo, Cynthia Klitbo aseguró que el actor “tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa a toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente", dijo en su momento la villana de telenovelas.

Pero no fue todo, ya que la actriz indicó que el dominicano le quedó debiendo dinero y que en muchas ocasiones le pidió que le pagara pero él nunca le hizo. “Ahora tengo que discutir con su muchacha porque no me lo quiere pagar en dólares y si yo te enseñara las ofensas que hay en los chats de su parte, como le habla a las mujeres y como se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas (…), no lo voy a llevar a una instancia legal. Uno tiene que saber cuando anda con un hombre y cuando anda con un chich*fo y esos tienen un precio y se paga, es lo que costó”.

Lee también: Mariana Botas hace a un lado a Martina de Una Familia de 10 y se convierte en Barbie con bañador

Ante esto, el eterno enamorado de Niurka Marcos declaró en La mesa Caliente que efectivamente le debe 26 mil pesos a la villana de telenovelas pero “ entonces habíamos terminado... todo estaba bien, no había ningún problema”. Juan Vidal manifestó que cuando ellos terminaron, su asistente se contactó con su gente para hacer el pago, sin embargo, la actriz quería todo el dólares.

“Al contactar mi asistente a su gente, lo rechaza, lo quiere todo en dólares.... Pero si tú no me los diste todo en dólares, en eso no habíamos quedado....Oh, sorpresa que yo salgo y me encuentro con todo esto.... Y de cuando acá eso se volvió eso, si quedamos en que te lo iba a dar , se dejó coordinado contigo, yo hablé contigo”, reveló el actor.

Juan indicó que él se vio en la penosa necesidad de aceptar que, su entonces pareja, le prestara esa cantidad debido a que estaba pasando por una crisis ecónomica, además de que tenía que sacar adelante a su hija de cinco años. "Entonces acepto la ayuda, pero hoy mismo hago la transferencia", manifestó el actor.

Lee también: Cynthia Klitbo graba su última escena como Isaura y se despide de Mujer de nadie

En cuanto a las acusaciones de que es un hombre violento, Juan Vidal, aseguró de que tiene evidencias de que la actriz también le gritó en su momento y ahora le esta diciendo chichifo. “Tú también me gritaste...tú también me insultaste...tú me estás diciendo chichifo. Justo cuando yo estaba encerrado, se me hace una carta muy fea que utilizar... Me contó ella de su boca, ha tenido relaciones que han llegado a golpes, le han partido la nariz. Una vez tuvo otro pleito con cuchillos y tú te agarras a mí ahora acusándome de todo esto, a mí que simple y llanamente discutimos como discuten un marido y una mujer sin ningún problema”, finalizó el actor.

Síguenos en