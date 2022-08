Juan Vidal defiende su amor con Niurka Marcos y da cachetada con guante blanco a usuaria

Tras la polémica en la que se vio envuelto por la deuda que tenía con Cynthia Klitbo, ahora Juan Vidal vuelve a robar reflectores tras enfrentarse con una usuaria que cuestionó su relación con Niurka Marcos, la cual comenzó dentro del reality de Telemundo, La Casa de los Famosos; el actor dominicano defendió con uñas y dientes su relación con la vedette cubana y le dio una cachetada con guante blanco a una usuaria.

Todo lo anterior sucedió luego de que Juan Vidal colgara en Instagram una fotografía en la que aparece él y Niurka Marcos junto a algunos integrantes de la familia de la vedette y algunos amigos en común como Lewis. "Noche disfrutando en familia", escribió el actor junto a la fotografía, situación por lo que la pareje recibió muchos comentarios positivos, pero hubo una usuaria en especial que hizo explotar a Vidal, quien no tardó en reaccionar y le dio cachetada con guante blanca a su hater.

Y es que la usuaria Esmequevedo06 escribió junto a la imagen: “Sonrisas más falsas”, mensaje que muchos tomaron como referencia a que el amor de Juan Vidal era por puro interés. A lo que el actor le respondió: “Pero aquí estás tú siguiéndome y pendiente de todo lo que hago. De la carencia del alma habla la boca”, dijo contundentemente el ex participante de La Casa de los Famosos.

La respuesta de Juan Vidal fue celebrada por la mayoría de sus seguidores, quienes aplaudieron la manera en que respondió, pues, según ellos, le dio una cachetada con guante blanca a su hater. Cabe mencionar que no sólo el dominicano ha defendido su amor con la bailarina, pues recordemos que Niurka Marcos fue la primera en la que le demostró su cariño al ponerse en contra de Cynthia Klitbo, a quien llamó ardida luego de llamar chichifo al actor.

“Cynthia, yo te aprecio y te respeto mucho como compañera, yo creo que es una gran mujer, pero no es bueno ir por la vida hablando mierd* de la gente porque te ves fea, te ves ardida, te ves como que no salieron las cosas como tú querías”, fueron algunas de las palabras con las que Niurka Marcos se refirió a la villana de las telenovelas, quien tampoco se quedó callada y así le respondió a la bailarina.

“El que se acuesta con una leona sabe que ronca y si a usted no le gusta, ¿para qué tiene casa? Se los digo, sí ronco porque soy una leona y las leonas roncan, gruñen, pero también protegemos, cazamos, proveemos, somos protectoras y cazadoras. Prefiero verme como una mujer fuerte y aguerrida que como una tarada”.

Tras dimes y diretes, finalmente Cynthia Klitbo aseguró que ya no le daría tanta importancia al tema, pues era una primera actriz y no le gustaba ´mercadear´, pues ese no era su estilo.

