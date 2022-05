Juan Soler dice que aprendió la lección y jamás se volverá a casar, ¿tan mal le fue?

Tras haber compartido su vida por más de 15 años con Maki Moguilevsky a Juan Soler ya no le quedaron ganas de volverse a casar, así lo dio a conocer el actor argentino, quien recientemente acaba de revelar el rostro de su novia.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy de Televisa que el galán de telenovelas reflexionó sus anteriores relaciones, especialmente con Maki, con quien duró varios años casado y aseguró que jamás se volvería a casar, pues considera que casarse es una estupidez, un invento arcaico.

“¡No hombre!, jamás me vuelvo a casar, ¡jamás!, porque es una estupidez, es un invento arcaico, una animalada tremenda que bueno, hay que hacerlo porque estamos inducidos por medios, el apellido y ya está, pero ahora ya aprendí la lección”, manifestó el protagonista de la telenovela La mexicana y el güero.

En cuanto a si volvería a retomar su relación con la madre de sus dos hijas, Juan Soler aprovechó para dejar claro que su relación sentimental con Maki es cosa del pasado, sin embargo, tiene una coordial relación con ella porque siempre los unirán las hijas que tienen en común.

“Con Maki la relación que tenemos es justamente porque hubo mucho amor, mucho, mucho amor, y se transforma, no podemos seguir juntos porque ya no está eso que nos unía, pero tenemos un par de hijas que hay que respetar, pero básicamente respetarnos nosotros”, expresó el actor de Televisa.

Juan Soler manifestó que Maki es una mujer que respeta, admira y quiere mucho, y aunque su relación como pareja culminó no ha dejado de amarla pero de otra manera. “Es una mujer a quien respeto, a quien quiero mucho, pero se cerró una etapa, no es falta de amor, amo profundamente a Maki, pero desde otra tribuna, ya no estoy en eso, tengo una nueva relación, Maria Jose, con la que me llevo muy bien”, explicó Soler en entrevista para el matutino.

Cabe mencionar que fue en el 2018 cuando Juan Soler y Maki revelaron que su matrimonio había llegado a su fin. La actriz aseguró que fue ella quien buscó el divorcio, ya que confesó que ella no había vivido lo suficiente por su parte y necesitaba hacerlo.

“Yo, por ejemplo, me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una híper crisis de identidad, de sentirme que faltaba vivir. Me divorcié, o sea, porque estuve con esa crisis que me entró a los 42″, señaló la actriz durante una entrevista con Netas Divinas.

Por su parte, Juan Soler aseguró que entró en una depresión y que tuvo que ir a terapia durante dos años para superar su separación. “Tuve dos años muy malos después de mi divorcio, llevo cuatro años divorciado, ya pasó, ya llovió, me pasaron dos años muy malos, sí estuve muy deprimido, la verdad, y estos últimos dos años empecé la adaptación y ya estoy muy adaptado, entonces, ahora sí no me saquen de ahí.

