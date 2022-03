Juan Pablo Medina reaparece por primera vez tras haber perdido una pierna

La mañana de este jueves, ha hecho su primera aparición oficial el actor Juan Pablo Medina, luego de haber perdido una pierna hace meses por una terrible trombosis. Con una actitud positiva, fue que apareció el histrión de 44 años en una tercia de publicaciones que el intérprete de "La Casa de las Flores" de Manolo Caro para Netflix, ha compartido en su cuenta de Instagram.

Fue en agosto de 2021 cuando se dio a conocer el trágico momento en la vida de Juan Pablo Medina, quien tuvo que decidir entre su vida o su final. Y este jueves el actor ha contado a Oscar Uriel en entrevista para la revista "GQ", que tuvo más miedo de no despertar a despertar si una pierna.

Ahora, y después de pasar por un largo proceso de atenciones médicas, estudios y sobre todo, atención especializada de psiquiatras para poder entender y comprender el duro camino por el que ha pasado hasta el día de hoy, Juan Pablo Medina abrió su corazón y mostró su gran optimismo con esa gran sonrisa que lo caracteriza.

Lee también: Maite Perroni se reencuentra con ex galán en fiesta organizada por Andrés Tovar, su novio

En una primera publicación de Instagram, se puede ver al actor recostado sobre unos cojines en el pasto, rodeado de la naturaleza y con muy buena actitud, mientras muestra su prótesis de su pierna derecha y una leyenda que alude a intensa reflexión: "QUIERO DISFRUTAR DE LO QUE GANÉ, QUE FUE VIVIR, QUE IMPORTA MÁS QUE LO QUE PERDÍ".

"Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo claro que si!!", se lee mientras tanto en una parte de su descripción.

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Y el también actor de la cinta "Se Busca Papá" de Netflix, ha recibido los abrazos virtuales más cariñosos de sus colegas del cine y la televisión como Aislinn Derbez, Erik Hayser, Mauricio Mancera, el propio Manolo Caro -su productor-, Zuria Vega, Irene Azuela, José María Torre o Juan Martín Jáuregui.

No obstante, otros famosos que literalmente han abrazado con el alma al histrión, novio de Paulina Dávila de "Luis Miguel, la Serie", son Omar Chaparro, María León, Casandra Sánchez Navarro, Rossana Nájera, Alejandro Speitzer, Alex de la Madrid, la modelo y conductora Martha Cristiana, Macarena Miguel, Adriana Louvier, Camila Sodi, Odalys Ramírez y Michel Brown, entre otros.

Una segunda publicación, muestra parte de la entrevista para GQ con Óscar Uriel, en la que con toda la humildad que lo ha envuelto durante este largo proceso, Juan Pablo Medina cuenta cómo ha sido su historia de vida.

"Les dejo esta platica con mi amigo @oscaruriel71 y que podrán ver completa en @gqmexico !! Gracias por tanto apoyo". A lo que su novia Paulina Dávila ha reaccionado con un "Gracias a ti por existir! Te amo!".

Otras famosas como la actriz Claudia Álvarez han reaccionado a su publicación y más que todo, a su reaparición: "Eres un gran ejemplo Chespirito!!!!!!!" o Andrea Legarreta, quien le ha dicho: "Siendo tú, no se podía esperar menos!! Actitud maravillosa y ejemplar!! Tu amor por la vida siempre ha sido evidente!! Celebro tu vida querido Chespi!!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!