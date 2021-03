Juan Osorio no le dará la espalda a Eleazar Gómez; le dará trabajo

El pasado 25 de marzo y después de cinco meses de permanecer en la cárcel, acusado de agredir físicamente a su ex pareja, Tefi Valenzuela, el actor mexicano Eleazar Gómez logró recuperar su libertad, por lo que, aunque su imagen resultó seriamente dañada. Sin embargo, no todo está perdido para el protagonista de Atrévete a Soñar, pues el productor de Televisa, Juan Osorio, no duda de su talento, por lo que no le dará la espalda y no descarta que en un futuro que el también modelo pueda ser parte de alguno de sus proyectos.

Fue durante una entrevista con diversos medios de comunicación que el ex esposo de Niurka Marcos externó su apoyo al actor acusado de golpear a Tefi Valenzuela. Juan Osorio indicó que tras esté mal momento que pasó el joven actor, él espera que pueda retomar su carrera, pues aseguró que es un actor con mucho talento y aprendió una gran lección.

“Le va a costar trabajo, sí, pero tiene talento, y es un chavo que bueno que… yo creo que ya aprendió de la lección y le va a servir mucho”, dijo Osorio a los diferentes medios de comunicación que también aprovecharon para cuestionarlo que si estaba dispuesto a darle una oportunidad en alguno de sus proyectos.

Lee también: Indra Zuno, la enemiga número uno de Thalía en la novela Marimar

Basta recordar que hace unos meses, Juan Osorio le negó la oportunidad a la actriz Livia Brito de formar parte de la novela, Qué le pasa a mi familia, debido a que la cubana también se vio involucrada en un problema similar al de Eleazar Gómez; golpeó junto con su novio a un fotógrafo mientras disfrutaba de las playas de Cancún.

Fue en ese momento que Livia Brito fue echada del proyecto debido a que el productor señaló que respetaba mucho a su público, pues medio México se le fue encima a la actriz por lo que Osorio señaló que estaba en contra de la violencia. “Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, dijo el productor durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Con estás declaraciones, todo parece indicar que Juan Osorio ya cambió de idea y no desea darle la espalda a Eleazar Gómez. ¿será que se arrepiente de no haber tenido a Livia Brito en Qué le pasa a mi familia?.

“Sí, yo por supuesto que le daría trabajo, en esta producción ahorita de momento no hay un personaje, pero no pasada nada”, dijo Osorio. El mexicano aprovechó las cámaras para mencionar que con este problema que enfrentó Eleazar Gómez, él considera que el actor aprendió la lección.

Lee también: Desde la cama y en lencería color piel, hipnotiza Aracely Arámbula

“Sí, ¡qué te puedo decir yo!, las facturas se pagan caro cuando cometes errores, cuando te equivocas, entonces yo creo que aprendió mucho de esta lección”.