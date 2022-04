Juan Luis Guerra da positivo al covid-19 y pospone concierto en Miami, EEUU

El cantante dominicano Juan Luis Guerra 'El Rey de la Bachata', anunció el miércoles que ha dado positivo al coronavirus, lo que le obliga a posponer la presentación que tenía pautada con su orquesta el sábado próximo en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Juan Luis Guerra utilizó su cuenta de Instagram para explicar de viva voz a través de un vídeo que se encuentra indispuesto para llevar a cabo las presentaciones que tenía programadas:

"Queridos amigos de Miami, les quiero informar que esta mañana, debido a algunos malestares en mi cuerpo, decidí hacerme la prueba de COVID y esta salió positiva, razón por la cual nos vemos en la obligación de posponer el concierto pautado para este sábado 30 de abril en el FTX Arena!", se leen las primeras líneas y continuó:

"La nueva fecha será el viernes 13 de mayo. Pedimos excusas por los inconvenientes que esto pueda causarles. Con muchos deseos de verlos y continuar la fiesta!! Sanos en el nombre de Jesús!! Un fuerte abrazo y bendiciones!! @loudliveentertainment #entremarypalmerastour".

El cantautor ha presentado en varios países latinoamericanos su más reciente gira "Entre el mayor y palmeras" que inició en un hotel del enclave turístico dominicano de Punta Cana en febrero pasado. EFE

Y ante el comunicado que el dominicano lanzó, algunos famosos se unieron para desearle pronta recuperación, entre ellos el colombiano Fonseca, quien escribió: "Pronta recuperación Maestro Juan Luis" o Juanes, quien no dejó de decir: "Recupérate Pronto Juan! te queremos".

El español Alejandro Sanz también le envió sus buenas vibras: "Que estés bien querido JL", Luis Fonsi también aportó: "Deseándote pronta recuperación Juan. Loco por verte". Ottos famosos como Odalys Ramírez, la actriz Mara Vega, Prince Royce -su seguidor en la bachata- o la Chet Tita, también se han unido a desearle una pronta recuperación al cantante, intérprete de "Quisiera ser un pez" de los 90's.

Con información de CORONAVIRUS R.DOMINICANA / Agencia EFE Santo Domingo, R. Dominicana / Fotografía Instagram Juan Luis Guerra

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!