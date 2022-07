Juan José Origel siente pena al ver a Laura Bozzo acabada y con arrugas, filtra foto

Juan José Origel mejor conocido como Pepillo Origel volvió a acaparar la atención de sus miles de seguidores de las redes sociales y de los admiradores de Laura Bozzo tras compartir una fotografía de la presentadora peruana- quien actualmente se encuentra en La Casa de los Famosos- en donde aparece como nunca antes la había visto, acabada y con arrugas.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Pepillo Origel filtró la fotografía de La Señorita Laura en la que se ve recién levantada y sin una gota de maquillaje. Durante dos meses Laura Bozzo ha permanecido dentro del reality de Telemundo, en donde se ha tenido que adaptar a algunas situaciones que probablemente no estaba acostumbrada como ; mantener la limpieza de la casa, olvidarse del mundo exterior e incluso ha sido protagonista de fuertes peleas con algunos integrantes, situación por la que seguramente no la ha pasado nada bien.

Junto a la instantánea el periodista mexicano dejó entrever que sentía pena al ver a la presentadora de televisión en está situación, aunque manifestó que no entendía por qué Laura Bozzo se había metido al reality show. " Que tristeza me da ver así a mi querida Laura, no se para que se metió en esto! Pero dicen que va a ganar!!", escribió el presentador del programa Con Permiso.

Como era de esperarse, la fotografía que filtró Pepillo Origel dividió opiniones en redes sociales, mientras unos se le fueron encima al famoso por evidenciar de esta forma a Laura Bozzo, hubo quienes le dieron la razón y aseguraron que también sentían pena al ver a La Abogada de los Pobres en esa situación.

"No es tristeza es de admirar que una mujer como@ella esté ahí con fuerza", "Asi Al natural y sin gritar tanto cae mucho mejor y no te debe dar tristeza Juan José porque ella ahí está ganando sus centavitos tampoco es de a gratis ", "Cuando todos nos levantamos no todo es glamur, ella se está mostrando tal cual es aparte que no se nos olvide que tiene 70", "Si la verdad que valiente !…yo no saldría así …ni a tirar la basura !…","Tu amiga ... no la expusieras ya que no es su mejor foto","Dices mi querida y la sacas así", " Y tu no te levantas despeinado y atarantado en las mañanas", son algunos mensajes en la publicación.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Juan José Origel comparte en sus redes sociales fotografías de Laura Bozzo, quien asegura que es su amiga, pues a días de haber iniciado el reality el periodista se admiró de una imagen similar de la presentadora, tampoco fue captada en su mejor momento.

"Dios mío! Ni en Acapulco en su casa la he visto así!!!", escribió en aquella ocasión el famoso junto a la fotografía en la que la presentadora aparece sin una gota de maquillaje.

