Juan Gabriel, "El loco" Valdés, Chespirito y José José, ¿víctimas de la maldición del 28?

Han sido varias las celebridades que han partido un día 28 por lo que se pudiera pensar que este día ha sido "maldito" en cuanto a las tragedias. La madrugada de hoy 28 de agosto el mundo recibió una triste noticia, Manuel "El loco" Valdés murió tras perder la batalla contra el cáncer.

El sensible fallecimiento del legendario actor onmocionó no solo al mundo del espectáculo sino a sus millones de fans. El padre de Cristian Castro dejó un gran legado tanto en el cine como en la televisión. El "loco" Valdés era el último hermano de los que hicieron historia en la pantalla chica en México y el mundo ; Ramón Valdés, recordado como 'Don Ramón' en "El Chavo del 8", y Germán Valdés como 'Tin Tan.

El comediante haabía sido hospitalizado para extirparle un tumor, sin embargo, la madrugada de este viernes (28 agosto) perdió la batalla. Aunque no se han revelado las causas de su deceso se cree que fue a raíz del cáncer que padecía. Pero Manuel no ha sido el único famoso que ha muerto en este día , ¿coincidencia o maldición?, ya que otras celebridades como Juan Gabriel, Chespirito y José José murieron en un día como hoy pero en diferentes meses y años.

Hace un tiempo, el actor de l Época de Oro reveló cual era su última voluntad. Fue su nieto Ivan Valdés, quien era muy cercano al actor, quien confesó que es lo que quería su abuelo.

“’Te pido un favor nada más: trata de mantener mi imagen lo más bonita posible. Lo más alegre, lo más jovial… Que la gente se acuerde de mí cuando estaba sano, que era la felicidad del hogar. Que no estemos peleando… Van a jurar que tengo millones, que la herencia, que no sé qué. Cuando se enteren que no tengo un centavo a mi nombre, se van morir. Me dijo que lo tenía ya hecho desde hace tiempo”, dijo Iván durante la entrevista.

JUAN GABRIEL

El Divo de Juárez falleció el pasado 28 de agosto pero del 2016 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. En este año el mundo recibía con tristeza esta noticia.

CHESPIRITO

Exactamente hace seis años en un día como hoy pero del mes de noviembre, el mundo enfrentó una gran perdida, falleció el comediante, actor y productor, Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito´.

JOSÉ JOSÉ

El fallecimiento de José José, ‘El príncipe de la canción’, José José, también ocurrió un día como hoy pero del mes de septiembre del año pasado. Estos son algunas de las celebridades que han muerto en un día como hoy por lo que el día 28 esta marcado por las tragedias en el mundo del espectáculo.

