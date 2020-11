Juan Collado Jr. le manda mensaje a hijos de Leticia Calderón

Desde el pasado 9 de julio de 2019, el prestigioso abogado, Juan Collado, actual esposo de Yadhira Carrillo, fue detenido por las autoridades mexicanas cuando se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México, acusado de lavado de dinero, y desde entonces, según las declaraciones de la actriz de Televisa no ha vuelto a ver a sus hijos, Luciano y Carlo, fruto de su relación con Leticia Calderón.

A más de un año de la detención de Juan Collado, Leticia Calderón y Yadhira Carrillo han sostenido una pelea mediática; los dimes y diretes entre ambas actrices han ganado titulares en diversos medios de comunicación. Mientras que la protagonista de Amarte es mi Pecado asegura que Juan Collado ha sido un excelente padre, Calderón no ha dudado en desmentir tal versión y señalar que el abogado ha sido un padre ausente.

Lee también: Son tal para cual: Leticia Calderón a Yadhira Carrillo ante súplica

Ha este enfrentamiento se sumó Juan Collado Jr, el hijo mayor del abogado, quien fue abordado por la prensa mientras visitaba a su padre en el Reclusorio Norte. Como era de esperarse los medios cuestionaron al joven de cómo era la relación con sus hermanos, Luciano y Carlo, e incluso habló de la posibilidad de que sus hermanos puedan visitar a su padre.

El joven señaló que pese a que la situación es un poco difícil por la cuestión de lso protocolos por el coronavirus, si Luciano y Carlo quisieran ir a visitar a su papá sería increíble. "Sí ellos quieren, se podría", dijo el primogénito de Juan Collado.

Aunque Juan Collado Jr se negó ha opinar de los dimes y diretes que sostienen Carrillo y Calderón, dijo que su padre es un excelente hombre. "Como hijo, les puedo decir que es un papá extraordinario, que estando él aquí siempre está con uno. Ahora me toca apoyarlo a mí a él, e intentar sacar a la familia adelante en lo que se puede" reveló para De Primera Mano.

Collado también confesó que todos los días su padre le pregunta por sus hermanos, además de señalar que siempre trata de estar en contacto con los hijos de la protagonista de la telenovela Esmeralda.

"No hay día que no me pregunte si hablé con mis hermanos. Que cómo están, que esté con ellos. Y la verdad sí los procuro mucho para estar con ellos. Vamos a comer, a veces hemos ido al cine, hacemos actividades, están todavía chicos", detalló.

El joven también contó que dentro de la plática con Luciano él le cuenta sus própositos. "Te cuenta que se quiere ir a vivir solo, con sus novias, que ya quiere hacer sus cosas, y la verdad es que qué bueno porque está creciendo y está queriendo hacer algo de lo que le guste en la vida".

Respecto a cómo es su relación con la ex esposa de su papá y actriz de Imperio de Mentiras dijo: "La verdad es que Lety siempre fue de la idea de procurar estar como hermanos. Y tenemos muy buena relación Carlo, Luciano y yo, y también con mi hermana", dijo.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ