José Ron y Eva Cedeño: así fue el final de 'Te doy la vida'

Días ante del final de Te doy la vida, telenovela realizada por la experta productora Lucero Suárez, reveló algunos detalles de lo que sería el final del melodrama que terminó el pasado domingo 12 de julio en un horario estelar de 8:30 a 11:00 pm, con una duración de 2 horas y media.

Entre lo que expresó sobre la historia protagonizada por José Ron y Eva Cedeño, Suárez, dijo que sería histórico e increíbe debido a los altos niveles de popularidad que alcanzó el melodrama durante su transmisión en televisión, alcanzando una audiencia de más de 4 millones de televidentes.

Fenómeno televisivo que ¡ni ella misma se esperaba! Pues pese a que comentó de que todas las telenovelas que produce, las realiza con la misma pasión y entrega, no se imaginó la gran aceptación que tendría la historia en el público mexicano.

Por su parte, el protagonista, José Ron (Pedro), advirtió que "no sería un final 'Covid'".

Por su parte, la productora dijo que el final tendría las respectivas muestras de cariño como besos y abrazos entre los actores; sin embargo, el elenco estuvo muy bien cuidado y a cada uno de los actores se le practicó la prueba para verificar que no estuvieran infectados por coronavirus para poder llevar a cabo las escenas que el público está acostumbrado a ver en un final de telenovela.

"Hablé con todo el elenco y les pregunté si estaban cómodos en que hubiese besos y abrazos. Para mí es muy importante que los actores y actrices estén a gusto y tranquilos. Todos me dijeron que no había problema, solo un actor no quiso y se respetó", contó a la revista Lucero Suárez.