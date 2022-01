José Ron no descarta llegar al altar con su hermosa novia

Luego de que desde el pasado mes de agosto se diera a conocer que José Ron mantenía una relación amorosa con la modelo y presentadora de televisión argentina, Luciana Sismondi, ahora el protagonista de La Desalmada reveló si en sus planes del 2022 está llegar al altar con su novia.

Aunque José Ron y Luciana Sismondi se encuentran disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, el actor de Televisa reveló frente a las cámaras de Hoy si tiene miedo llegar al altar con su hermosa novia, o si ya está preparado para dar esté importante paso en su vida.

“Eso no le tengo miedo, no, claro que me encantaría formar una familia, formalizar todo lo que quieras, tengo en mi vida una maravillosa mujer”, dijo el artista tapatío tras la entrevista con el programa matutino dejando clar que todo sucederá a su debido tiempo.“Es paso a paso, tiempo al tiempo, y nada, agradeciendo todo lo que vivimos”, expresó.

Por otro lado, José Ron manifestó que una de las cosas que más desea a corto plazo es destacar en la música, pues así como ha brillado en los foros de televisión le encantaría sobresalir en el mundo de la música y lograr un equilibrio en sus dos carreras, no como se encuentran actualmente una arriba y la otra abajo.

“Qué explote la música por así decirlo, si la actuación está por ejemplo por acá -arriba- y la música acá -abajo-, la idea es que se vaya acortando la distancia, ir creciendo también como músico, que el público nos identifique también como banda, e ir creciendo, yo creo que es también lo más importante”, indicó el artista de 40 años.

Cabe mencionar que desde que José Ron terminó su romance con la actriz y cantante, Jessica Díaz en el 2020, el actor no se había mostrado tan abierto a los cuestionamientos de la prensa por su nuevo romance, pero tal parece que el amor de Luciana lo ha hecho cambiar de opinión, pues no dudan en gritar su amor.

Constantemente la pareja de tortolitos comparte imágenes en sus redes sociales en donde presumen a los cuatro vientos que están más felices y enamorados que nunca.

