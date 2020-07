José Luis Reséndez y el motivo por el que se retiró de las telenovelas tras 'Señora Acero'

Jose Luis Reséndez, actor mexicano de telenovelas, recordado por su último trabajo actoral en Señora Acero (2018) de Telemundo, dando vida a Don Teca, en la que compartió créditos con la actriz Blanca Soto, se retiró de los foros de grabación tras culminar la segunda temporada.

La carrera artística de Reséndez se ha consumado con más de una veintena de producciones televisivas y 15 años de experiencia, empezando en Televisa, luego de que a los 20 años de edad, el actor decidiera iniciar sus estudios de actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de la misma casa productora.

Poco se sabe del actor que, además de pertenecer a más de dos decenas de importantes elencos de telenovelas, en 2003, Reséndez representó a México en el certamen de belleza masculina ‘Mister Mundo’, en el que quedó entre los tres finalistas.

José Luis Reséndez nació en Monterrey, Nuevo León, el 14 de octubre de 1978 y después de importantes participaciones a partir de los 20 años, tomó la decisión de retirarse; pero ¿Qué hace ahora el actor y por qué se retiró de los melodramas?

Entre su repertorio actoral en México, se encuentran telenovelas de importante talla tales como: Clase 406, Amigas y Rivales, Tormenta en el Paraíso, Destilando Amor, La Madrastra y Camaleones, dejando el país después de esta última producción para irse a Telemundo en los Estados Unicos.

Reséndez actuó en dos temporadas de Señora Acero dando vida a Don Teca. En julio de 2018, -medio año antes de que la serie de televisión creada por Roberto Stopello llegara a su fin-, justo cuando empezaban las grabaciones de su última temporada, el actor publicó una carta en su cuenta oficial de Instagram explicando las razones por las que no participaría más en la serie.

De acuerdo a algunos medios, luego de hacer pública dicha carta, realizó un video en vivo en el que se manifestó contra los "abusos" por lo que tienen que pasar los actores por parte de los "ya casi inexistentes monstruos televisivos" como los llamó el actor y por supuesto, lamentó que en sus 15 años de trayectoria haya tenido que "aceptar las condiciones absurdas y para nada equitativas" de los líderes de las producción.

Sin embargo, el mismo año que empezó con las grabaciones de la serie, nació Lana María, su hija menor, quien llegó a hacerle compañía a su hermana mayor, Gia. Incluso, el mismo día en que nació Lana, el aactor expresó: "Hoy me gané el mejor protagónico, el de ser papá".

Pero luego de evidenciar que no llegó a un acuerdo económico justo, reveló que tuvo que esperar casi un año sin goce de sueldo para comenzar las grabaciones. Y las cosas no se quedaron así, ya que antes, se le notificó a través de un correo electrónico que su participación ya no era requerida en la producción.

Sin embargo, pese a que ya se ha retirado de los foros de grabación, Reséndez está vigente en las tan de boga redes sociales, en las que comparte sus trabajos actorales y los cambios de looks que ha tenido dependiendo de sus personajes.

