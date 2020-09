José José, una leyenda de la música en Spotify a un año de su muerte

Entre tantos sucesos entorno a lo que fue la vida de José José, este 28 de agosto, se cumple el primer aniversario luctuoso del también llamado 'El Príncipe de la Cación', quien dejó este mundo a los 71 años de edad, víctima de cáncer de páncreas, enfermedad que padecía el cantautor; sin embargo se fue dejando un invaluable legado musical, mismo que lo inmortalizará para siempre.

Y es que luego de vender un total de 120 millones de discos durante su carrera, desde 1963 cuando inició los 19 años, pasando por el triunfo del Festival de la Canción Latina II -llamado más tarde Festival OTI- hasta 2015, teniendo ya muy pocas paticipaciones en la escena musical debido a fuertes problemas en las cuerdas vocales, José José, fue y sigue siendo ídolo de multitudes.

Y seguirá más vivo que nunca, luego de darse a conocer que en la popular plataforma digital de música Spotify, los usuarios de la misma han generado aproximadamente 5.6 millones de playlist de sus más grandes éxitos.

Y de acuerdo a El Financiero, un total de 4.8 millones de personas son los que escuchan su reportorio musical en dicha plataforma de manera mensual, en la que gracias a sus usuarios, México es el país que encabeza la lista de usuarios de la plataforma.

Y para reafirmar estos datos estadísticos, fue la propia plataforma Spotify que lanzó un comunicado con más información sobre los usuarios que prefieren la música de José José:

"Más de medio millón de jóvenes de entre 18 y 24 años descubrió la música del cantante. Al cierre de 2019, 1.8 millones de personas escucharon por primera vez a José José en Spotify por todo el mundo y más de 300 mil lo escucharon más que a cualquier artista en 2019".

Durante su carrera musical, 'El Príncipe de la Canción' fue nominado a los Premios Grammy en la categoría de Best Latin Pop (Mejor pop latino) por nueve años consecutivos desde principios de su carrera en su plenos 15 años de vida.

"El legado de José José se mantiene vigente en los jóvenes: el 41 por ciento de los oyentes del cantante tiene entre 28 y 44 años, mientras que el 37 por ciento tiene entre 18 y 27 años. El 22 por ciento son mayores a los 45 años”, destacó Spotify.

Sus éxitos más escuchados son "El Triste" con el que se internacionalizó, seguido de "El último adiós" y "Amar y querer".

A la lista se suman "Gavilán o paloma", "Almohada", "Lo dudo", "Si me dejas ahora", "Vamos a darnos tiempo", "Lo que no fue no será" y "La nave del olvido" con las que se completan el top 10 de sus indelebles éxitos. Se estima que sólo en México, 2.9 millones de seguidores en la plataforma escuchan al Príncipe de la Canción principalmente en CDMX, Guadalajara y Puebla.

Estados Unidos, Chile, Perú y Argentina, son otros países de América en los que más auge tiene su música.

