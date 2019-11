Pese a que Laura Zapata mencionó durante una entrevista que no quería estar en el ojo del huracán cuando fue cuestionada sobre las condiciones de salud del fallecido cantante José José cuando compartió escenario con el Príncipe de la Canción cuando estuvo en la obra Amar y Querer. Pues resulta que la primera actriz indicó que no quería hablar de la relación de José Joel con su padre.

Fue en el 2014 cuando Laura compartió escenario con José José y ahí fue cuando Zapata vio cómo era la relación entre padre e hijo por lo que reveló varios secretos. “Me invitaron de varias televisoras a hacer comentarios, cuando él llegó, pero lo que pasa es que como yo no me quiero meter en camisa de 11 varas, ¿por qué? Porque yo compartí con José en la obra de teatro “Amar y Querer” entonces me di cuenta de cosas que no voy a decir, porque no me quiero poner en el ojo del huracán”, dijo Laura Zapata en entrevista para el programa Suelta la sopa.

José Joel habría obligado a José José a trabajar, según Laura Zapata. Foto AP

Pese a que en un primer instante se negó a hablar de la relación entre José José y su hijo José Joel, Laura si contó la condición física del intérprete de El Triste durante la obra que fue cancelada por falta de público.

“No bueno, pues es que yo decía, ‘¿a qué horas se cae muerto?’ Con el esfuerzo que estaba haciendo. Yo pensaba, yo creo que José José lo que tiene que hacer, es estar descansando, irse a la playa, pero pues estaba sacando los pendientes de su hijo, ¿no?”, indicó.

Sin embargo, durante la entrevista Laura Zapata fue cuestionada sobre si el Príncipe de la canción era obligado a trabajar, la actriz respondió.

“No pues sí, y después, para poder pagar el dinero que su hijo debía”, dijo.

Aunque Laura no quería estar en el ojo del huracán, esta declaración causó mucha polémica por lo que José Joel le respondió.

“Yo le mando muchas bendiciones, a lo mejor la señora ya no puede hablar de Thalía y este tema le llama la atención, y no hay nada adverso que yo vaya a opinar, la señora se merece todo mi respeto, antes que nada, respeto a mis mayores y bueno a una señorona como ella, aún más”, dijo el hermano de Marysol y Sara Sosa a ‘Quién’.

José Joel le dejó claro a Laura Zapata el respetoq ue siente por ella y señaló que hay temas que solo le corresponde tocar a la familia.

“La señora se merece todo mi respeto, es una gran actriz. Yo pienso que en temas de familia es muy delicado hablar de cosas que a veces no le competen más que a la familia”.