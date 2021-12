José Feliciano y CNCO en encendido de árbol del Rockefeller Center de Nueva York

El cantante José Feliciano y el grupo CNCO serán la representación latina entre los artistas que se presentarán en uno de los eventos más esperados de Nueva York: el encendido del ya icónico árbol del Rockefeller Center, que marca el inicio de la celebración de la Navidad en la Gran Manzana.

La crisis sanitaria originada por el Covid-19 obligó a la cancelación de eventos públicos en el 2020, pero este año los neoyorquinos y visitantes podrán acudir a presenciar el momento en que se ilumine el abeto de Noruega, de 79 pies de altura (24,079 metros), 46 pies de ancho (14 metros) y 12 toneladas, que por primera vez procede de Maryland.

El famoso árbol estará adornado con más de 50.000 luces multicolor y una estrella de cristal Swarovski, de 900 libras (408,23 kilos), para la esperada ceremonia de encendido.

Lee también: Los mexicanos Jesse & Joy regresan a EU para una gira por 22 ciudades

La lista de estrellas incluye además a las cantantes Carrie Underwood, Mickey Guyton, Brad Paisley, Harry Connick, Alessia Cara, Norah Jones y Rb Thomas así como a las famosas Rockettes del espectáculo navideño del Radio City.

Los anfitriones del evento serán los conductores del programa "Today" de NBC, que transmitirá el encendido, Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Craig Melvin y Al Roker.

Lee también: Adele tendrá un espectáculo figo en Las Vegas durante primeros meses de 2022

El árbol, que llegó el 13 de noviembre al Rockefeller Center, podrá ser visitado hasta el 16 de enero del 2022. EFE

En cuanto al grupo de jóvenes originario de Miami, Florida ha dedicado un espacio en sus historias de Instagram par compartir el árbol más glamoroso de Nueva York, mientras que el cantante puertorriqueño-estadounidense José Feliciano, también ocupó su cuenta de Instagram para compartir el momento tan esperado.

"Celebrate Christmas In @rockefellercenter and the annual tree lighting with me this Wednesday on @NBC and @peacocktv! #RockCenterXmas" (¡Celebre la Navidad en @rockefellercenter y la iluminación anual del árbol conmigo este miércoles en @NBC y @peacocktv! # RockCenterXmas), se lee.

Con información de EEUU NAVIDAD / Agencia EFE Nueva York, EE.UU. /Fotografía

José Feliciano y CNCO en encendido de árbol del Rockefeller Center de Nueva York. Foto: Historias Instagram CNCO

Síguenos en

EFE La primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo, tiene cerca de ochenta años de experiencia, produce casi 3 millones de noticias al año en los diferentes soportes informativos: texto, infografía, fotografía, audio, video y multimedia. Ofrece información instantáneamente desde su red mundial de delegaciones y corresponsalías en español, portugués, inglés, árabe, catalán y gallego. Es una Sociedad Mercantil Estatal, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España. Ver más