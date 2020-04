José Eduardo Derbez revela que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez jamás se reconciliarán

Jose Eduardo Derbez, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, confesó que la relación de sus padres no se reconciliaciaran nunca, pues las cosas entre ellos son complicadas. Este distanciamiento que tiene la ex pareja ha sido uno de los temas que más protagonismo ha tenido tras 25 largos años.

Mediante unas entrevistas que les hizo, José Eduardo Derbez, aprovechó para hacerles preguntas incómodas y que las respuestas fueron polámicas. El joven actor puso a sus padres en aprietos, pero cada uno tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos.

Recientemente Jose Eduardo Derbez fue entrevistado por el programa de Univision El Break de las 7, en donde la conductora Alejandra Espinoza lo cuestionó sobre la relación que llevan sus padres, por lo que el joven actor dio su opinión.

“¿Cómo es la relación de tus padres actualmente y se cree que puede haber reconciliación? A lo que el joven respondió:

“Yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite. Yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo”, dijo.

La presentadora aún así insitió con preguntas similares, ¿has pensado que harás el día en que te cases y tus padres tengan que estar presentes en el mismo lugar y el mismo día, acompañándote?. “Lo he pensado muchísimas veces el día que me case pues ahí van a estar los dos, obviamente a muchos metros de distancia, ¿no? No en la misma mesa”, contestó entre risas.

José Eduardo Derbez dejó claro que jamás habrá reconciliación entre sus padres, pues, ya han apsado bastantes años desde que se separaron y su relación no ha mejorado, al contrario se ven expuestos en diferentes polémicas que terminan por alejarlos aún más.

Sin embargo, para Ruffo y Derbez , a pesar de que tienen un hijo en común no tienen buena relación, pues ambos saben que su relación no ha sido nada buena desde que se separaron hasta el día de hoy.