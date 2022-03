José Eduardo Derbez revela de qué lado está tras pelea entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

Tras las polémicas declaraciones de Eugenio Derbez sobre la boda falsa que tuvo con Victoria Ruffo, ahora José Eduardo Derbez rompió el silencio y reveló de qué lado está a raíz de está eterna pelea entre sus padres que lleva bastante años.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube que el conductor de Miembros al Aire confesó que ya está un poco cansado de toda está polémica, además de compartir cómo es la relación con su padre Eugenio Derbez y con su madre Victoria Ruffo, asegurando que al productor mexicano le gusta ser trending topic.

Pese a que José Eduardo Derbez confesó que siempre va a estar del lado de su madre, no negó que quiere mucho y respeta a Eugenio Derbez. “Obviamente, siempre voy a estar de lado de mi mamá, de ley, me dio la vida, me hizo quien soy, gracias a ella estoy en donde estoy. A los dos los quiero muchísimo, los respeto y este tipo de cosas, de hace 30 años, solamente ellos saben, solamente ellos lo vivieron”, indicó.

De la misma manera, el protagonista de la serie Mi Tío aseguró que a su padre le encanta generar polémica con este tipo de declaraciones en contra de Victoria Ruffo, pues aunque él le ha pedido que no hable de su madre lo sigue haciendo.

“Mi papá tiene este rollo de que le gusta sacar el tema, mi papá tiene un problema, siempre le digo… nos pasó en una entrevistan un tema que no tenía que tocar y le dije ‘pa, no vayas a tocar este tema, por favor, no hables de esto’. No teníamos ni dos minutos en la entrevista y empieza mi papá -a contar-. Le gusta la polémica, le gusta ser trending topic”, reveló.

En cuanto a la boda falsa que tuvieron sus padres, José Eduardo Derbez, prefirió no hablar mucho del tema, pues no sabe si incomode esto a su madre. “Yo no hablo con ellos de este tema, no sé si le incomode o no a mi mamá o qué tanto la incomode, es un tema de hace treinta años, pero yo creo que otros 10 años más va a durar este chisme. Pero bueno es una cosa que yo no me meto, a mi no me invitaron a esa vía. Es una cosa que a mí me da igual. Yo estoy bien con los dos, me la paso súper con los dos”, aseguró.

Por otro lado, el actor indicó que su padre tuvo que tomar terapia, pues a diferencia de sus hermanos, su padre no logró tener el control sobre él, pues se considera más rebelde.

“No sé si soy el más rebeldón, pero pues sí me fui más por mi lado. Lo que pasó con mis hermanos fue muy diferente, mis hermanos siempre estuvieron como muy pegados a mi papá y a lo que dijera, si mi papá decía: ‘Se hace esto’, ellos decían ‘sí’, nunca tuvieron la voz, nunca decían que no, y yo siempre decía: ‘No, ¿por qué?”, contó José Eduardo Derbez.

“No ha terminado de comprenderlo al 100, porque ahora que pasamos Año Nuevo juntos, yo pedía mis cubitas, a una señora que nos ayudaba, y me decía: ‘No le pidas cubitas porque esta ocupada’, y cuando veía que me lo llevaban me decía: ‘Ya viste la hora y ya estas tomando’, yo le decía: ‘¿Qué te importa?’. Ha ido entendiendo que todos sus hijos son diferentes y que yo soy muy diferente a sus hijos y a él”, concluyó.

En este sentido, el hijo de Victoria Ruffo manifestó que su madre siempre le dio la opción de elegir su propio camino sin que nadie le dijera nada. “Mi mamá me dio siempre ese poder de ‘tú sigue tu camino y nadie te va a decir qué hacer’, y yo creo que mis hermanos dependían más de mi papá económicamente y estaban más con él. De parte de mi mamá era como de ‘tú no tienes que pedir, tú tienes tus cosas aquí’, entonces digamos que de cierta forma si estábamos mis hermanos y yo con mi papá, yo tenía libertad de decir ‘no’ y regresarme con mi mamá”.

