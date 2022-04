José Eduardo Derbez estalla contra haters tras proyecto junto a Eugenio :" Ningún huevo embona"

Ante la ola de críticas que ha recibido José Eduardo Derbez por hacer proyecto junto a su padre Eugenio Derbez, el famoso les puso un alto a todos sus haters, quienes aseguran que el hijo de Victoria Ruffo es parte de la cuarta temporada del reality show de comedia LOL: Last One Laughing México, gracias a las influencias de su padre, quien en tres ocasiones ha conducido el programa.

Fue durante la alfombra roja de la obra teatro Ghost: La sombra del amor, donde José Eduardo Derbez fue cuestionado por los medios sobre las críticas que ha recibido en las redes sociales en donde los usuarios señalan que el actor es parte de LOL: Last One Laughing México, gracias a la influencia de su padre.

Ante este cuestionamiento el conductor de Miembros al aire manifestó que no entendía a las personas, pues primero piden que trabajen juntos y después que no, a lo que señaló que ningún huevo embona.

“Ningún huevo embona, primero dicen ‘que trabajen juntos, que trabajen juntos’ mi papá no tuvo nada que ver, me marcaron muy por aparte. De hecho, yo le marqué a mi papá después, pero te digo, la gente es ‘trabajen juntos, trabajen juntos’ ok, vamos a trabajar juntos ‘¡Ay no! Es por el papá’, entonces no y ya”, dijo el actor.

Aunado a está situación, el hijo de Victoria Ruffo indicó que tanto él como Eugenio Derbez son personas profesionales y saben perfectamente que a la hora de trabajar dejan de un lado el parentesco.

“Desde que entramos a este proyecto fue cada quien venimos a trabajar como personas adultas y diferentes, no vamos a involucrar como papá e hijo, sino cada quien va a hacer su trabajo, fue muy divertido, los dos la gozamos mucho y nada, creo que les va a gustar mucho”, expresó Derbez.

En cuanto a si trabajar con su padre es complicado por lo que se dice del productor que es muy estricto, José Eduardo Derbez manifestó que el productor si es muy exigente. “Sí es exigente, sí es disciplinado, pero por eso está donde está”. Por otro lado, cabe mencionar que este 14 de abril, José Eduardo Derbez llegó a los 30 años por lo que utilizó sus redes sociales por llegar a esta edad.

"Eres joven solo una vez, pero inmaduro para siempre. No hay instrucciones para cumplir 30", escribió el famoso junto a una imagen en la que aparece como todo un galán.

