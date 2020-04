José Eduardo Derbez defiende a Victoria Ruffo; no le dijo idiota a Eugenio

Ante la polémica que están viviendo sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez, está de manteles largos al festejar su cumpleaños número 28 por lo que sus famosos actores no perdieron la oportunidad de felicitar de manera diferente al actor de Que pobres tan ricos.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo han sido protagonistas de diferentes mensajes directos e indirectos, y el más reciente fue después de que el productor de cine compartiera una imagen de su íconico persoja El Diablito con la frase “Yo abracé a Omar Fayad”, esto haciendo relación a que el gobernador de Hidalgo, esposo de su ex, anunciara que tenía coronavirus.

Para muchos de sus fans no fue nada agradable está broma, sin embargo, hubo quienes lo tomaron como el buen sentido del humor que caracteriza al actor. Pero, fue unos días después cuando está publicación causó más polémica, pues Victoria Ruffo compartió una imagen con la frase "El que calla no siempre otorga, a veces simplemente no tiene ganas de discutir con idiotas", fue el mensaje de Victoria que muchos fans señalaron que iba dirigido a Derbez.

Tras ser entrevistado José Eduardo, hijo en común de los dos actores, esté defendió la postura de su madre cuando fue cuestionado si el mensaje iba dirigido a su padre.

“No mira, hay dos cosas que sí te aclaro, lo del mensaje que subió mi mamá, creo que algo de a palabras necias, una cosa así, no era para mi papá, y la muy, muy neta, mi mamá no me comentó nada de la foto de mi papá. Yo la vi, y nada más le dije a mi papá como de ‘así, ¿cómo va?’, o sea ‘¿así nada más de huesos?’, y dijo ‘no, pues es que está chistoso’, y dije ‘bueno, está bien. Yo siempre intento ver igual que mi papá el lado de la comedia, pero dije ‘a ver si mi sacrosanta madre no se molesta’, pero no, para nada, mi mamá no me comentó nada, yo tampoco se lo comenté porque luego pasa que tal que no la vio y yo se lo comento. Yo creo que de una u otra forma hay que verle el lado un poquito de comedia para pasar todo este tipo de situaciones tan fuertes”, señaló José Eduardo al programa Venga La Alegría.

El actor de Que pobres tan ricos también manifestó que está muy contento por el éxito que ha tenido su canal de Youtube y la popularidad que ha ganado tras entrevistar a sus padres.

"Así como Luisito Rey explotó a Luis Miguel, yo exploté a mis papás, hay que sacarles provecho, entonces fue algo muy chistoso porque yo les dije que les iba a hacer un tipo como entrevista, les dije que no podían ver las preguntas, pero que también tenían el derecho de que, si no les gustaban, se podían parar y se podían ir, o mentarme la madre, lo que quisieran y fue algo que a mí se me ocurrió un día en mi casa, escribir preguntas que muchas ya sabíamos, muchas ya sabía la gente, o muchas quería yo que me las dijeran a mí y que el público las supiera”, indicó el actor.