José Dossetti acepta el daño que le hizo a su hermana Mónica: "no la voy a librar"

El tipo de nombre José Dossetti, que se ha hecho famoso debido a que ha señalado de agredir a su hermana, la ex actriz Mónica Dossetti, dijo en entrevista con el programa "Venga la Alegría" de TV Azteca, que aceptará las consecuencias de sus actos.

Luego de que se difundiera un vídeo en el que se ve al productor violentando a su consanguínea, asegura que está arrepentido de lo que hizo:

"Yo soy la persona que está en el vídeo, soy la persona que comete ese acto y es indefendible. No tengo nada a favor mío, estoy en asuntos legales compareciendo ante la Fiscalía del Estado de Morelos por mi acto", dijo.

Agregó que está bajo investigación y que tiene medidas cautelares que le impuso la Fiscalía del Estado de Morelos, por lo que tiene prohibido hablar, visitar y estar cerca de su hermana.

"Estoy compadeciendo semanalmente, me dan citatorios y demás, estoy yendo a sesiones psicológicas. No la voy a librar, lo más seguro es que tenga consecuencias y las afronto, son mías y por mis actos", comentó.

A pesar de todo, cuando las autoridades de Morelos visitaron a Mónica -su hermana-, quien padece esclerosis múltiple, ella dijo que no tenía nada en contra de su hermano, pues lo quería, la cuida desde que le diagnosticaron la enfermedad.

La semana pasada se dio a conocer un vídeo en el que claramente se ve a José estrangulando a su hermana, quien permanece en silla de ruedas.

Con información de Elizabeth García / Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO/ Fotografía Reforma

