José Alberto 'El Güero' Castro niega haber engañado a actriz de Televisa con Cecilia Galliano

El famoso productor de La Desalmada, José Alberto 'El Güero' Castro rompió el silencio luego de que se viera envuelto en una polémica supuestamente por haber engañado a actriz de Televisa con Cecilia Galliano como dijo el periodista Álex Kaffie hace unos días.

Recordemos que luego de que Tv Notas filtrara unas imágenes en las que aparece El Güero' Castro y Cecilia Galliano tomados de la mano, el periodista de espectáculos aseguró que el productor y la actriz eran amantes, pues él estaba saliendo desde antes con Mimí Morales, actriz que ha participado en proyectos de Televisa y Telemundo.

Poco después de esto, fue durante una emisión del programa Sale el Sol que Álex Kaffie reveló que el hermano de Verónica Castro había engañado a la actriz colombiana Mimí Morales con Cecilia Galliano.

Lee también: Tras casi un año, Aleida Núñez regresa a las telenovelas con Corazón Guerrero

¿Dos meses de noviazgo? entonces hubo cuerno, hubo cuerno, porque todavía hasta hace 1 mes José Alberto, y lo sé de muy buena fuente, era novio de la colombiana Mimí Morales, hace 1 mes el señor tenía noviazgo con la actriz, que se enamoraron cuando él la contrató en la serie Médicos, línea de vida, hace 1 mes todavía andaban", aseguró el conductor el pasado mes de noviembre.

Por lo que ahora, el productor de televisión negó rotundamente haber engañado a actriz de Televisa con Cecilia Galliano. Fue durante una entrevista exclusiva para el programa de radio, Todo Para La Mujer de Maxine Woodside que Castro aseguró que él está tranquilo y dejó entrever que está soltero.

"Les gusta hacer chismes, no sé por qué no se dan cuenta que a veces la soltería y la paz de uno es más importante en vez de tener a alguien al lado, pero estoy en paz, estoy tranquilo", indicó el productor de La Desalmada. En cuanto a los rumores que circulan constantemente cada vez que se le capta con su ex, Angélica Rivera, sobre una posible reconciliación, el productor afirmó que lo verían con la actriz hasta el día que se muera, pues tienen una bonita amistad aparte de ser la madre de sus hijas, Sofía Castro, Fernanda Castro y Regina Castro.

Lee también: Con sensual escote pero cero vulgar, Marlene Favela opaca a Galilea Montijo en vestidito

"Ya es como redundante, cada año que nos ven en esa fotografía familiar dicen lo mismo. Angélica es una mujer que quiero y respeto muchísimo, es la mamá de mis hijas y me van a ver con ella toda la vida, hasta que me muera yo o ella. Vamos a estar juntos por nuestras hijas, tenemos una gran amistad y le tengo un gran respeto y cariño, pero pues obviamente yo no estoy en los planes de ella", finalizó el hermano de Verónica Castro.

Síguenos en