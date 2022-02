Jorge Salinas retrasa cirugía de columna por miedo a no volver a caminar: "ni la morfina me hacía"

Fue durante la alfombra roja de ‘Sexo, Pudor y Lágrimas 2’, que el reconocido actor mexicano, Jorge Salinas, confesó sentirse bendecido por estar vivo después de que hace 11 años sufrió una tromboembolia pulmonar, enfermedad que de acuaerdo al actor el 1 por ciento de las personas que la tienen logra superarla. El histrión aprovechó también para confesar que por miedo rechazó una reciente cirugía de columna, pues teme no volver a caminar.

“Yo me siento bendecido por Dios, yo no debería estar ni vivo, entonces estoy agradecido de tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar casado con Elizabeth (Álvarez), no tengo más que puro agradecimiento”, indicó el actor de Sos, Me estoy Enamorando.

Jorge Salinas reveló que el problema de la columna se derivó debido a que tuvo algunas caídas en moto y en caballo desde hace mucho tiempo pero nunca le puso la atención que merecía. “Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto”.

Lee también: Tras regreso de Sergio Sendel, comparte créditos con su hija en Mi Fortuna es Amarte

El destacado actor señaló que en estos momentos está preocupado por el estado de su columna, pues desde hace meses le avisaron que tiene que someterse a una complicada cirugía, ya que sufre dolores que no se quitan ni con la morfina. “Me metía pastillas y demás y el dolor persistía, pero a mí ni la morfina me hacía”, indicó el actor.

Ante el temor de ya no poder caminar, Jorge Salinas confesó que tuvo que retrasar la operación en su columna. “Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, es definitivo, yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía, porque esta complicada, son 4 niveles, prefiero tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”, explicó el actor de Televisa durante el encuentro con la prensa.

Síguenos en