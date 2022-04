Jorge Poza revela que lo fuerte de su hijo Sebastián no es la actuación y él le responde

Pese a que Sebastián Poza, hijo de los famosos Jorge Poza y Mayrín Villanueva, se ha convertido en uno de los actores juveniles del momento, su padre asegura que lo fuerte de su hijo no es la actuación, por lo que el protagonista juvenil de Vencer el Pasado no se quedó callado y le respondió a su papá.

“Tiene un talento, independientemente de actuar, yo siempre he dicho que es un músico nato. Creo que su fuerte no es la actuación, yo creo ojalá me equivoque, el tiempo lo dirá. Desde que lo vi, lo cargué y vi que tomó el primer instrumento supe que era un músico nato y hoy se está concentrando en ser un multi instrumentista, lo que le des toca, lo hace y lo hace muy bien. Tiene 18 años, tiene toda la vida por delante”, expresó Jorge Poza hace unos días por lo que ahora Sebastián Poza le respondió.

Fue durante un evento realizado en la Ciudad de México que Sebastián Poza fue abordado por algunos medios de comunicación, quienes rápidamente lo cuestionaron por las recientes declaraciones de su padre y que pensaba de estás. El joven actor que ha participado en telenovelas como Soltero con Hijas, Vencer el pasado y Despertar Contigo, señaló que él ha tratado de compaginar su faceta como actor y como músico, y que ha sido en está última en la que su padre lo ha apoyado más.

“Sí, siempre me ha echado porras para la música y la verdad es que ya estoy en ese proceso de empezar mi música y me están apoyando muchísimo los dos (Jorge Poza y Mayrín Villanueva)”, comentó el novio de Azul Guaita.

Sebastián Poza reveló que no sólo tiene talento para cantar, pues además compone. “Como compositor, músico, intérprete, todo eso. Hay temas ya escritos, de hecho en redes sociales llego a subir cosillas de repente y estoy muy contento por la música que se está haciendo”, expresó el novio de Azul Guaita.

Cabe mencionar que actualmente Sebastián Poza se encuentra grabando la telenovela Corona de Lágrimas 2, historia protagonizada por Victoria Ruffo y producida por José Alberto "El Güero" Castro. “Es una historia bien dramática, la verdad es que ahora sí me está tocando hacerla de puro llorar, pura tristeza y puro enojo también”, declaró Sebastián en una entrevista.

Otros actores que forman parte del elenco son Maribel Guardia, Raquel Garza, Ernesto Laguardia, África Zavala, Mane de la Parra, Alejandro Nones, José María Torre y Geraldine Bazán.

