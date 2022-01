Jorge Poza, ex de Mayrín Villanueva se casa con famosa actriz en romántica ceremonia

Luego de algunos años de soltería, el actor Jorge Poza, quien fuera esposo de la también actriz Mayrín Villanueva hace algunos años y con quien procreó a dos de los tres hijos de ella, le dijo adiós a la misma y unió su vida en matrimonio con la actriz Ilse Ikeda.

Jorge Poza, quien interpreta al juez Leonardo Solares en la serie "Oscuro Deseo" de Netflix, está en uno de sus mejores momentos de su vida personal, y así lo dejó ver a través de sus redes sociales, con fotografías de la unión en matrimonio con Ilse Ikeda.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que el histrión de 44 años -padre de Sebastián y Romina Poza-, compartió el momento de su enlace matrimonial con la actriz de "Sin Tu Mirada" (2017-2018) con un par de postales, con las que generó felicitaciones de varios famosos.

La ceremonia tuvo lugar el pasado fin de semana y aunque no especificaron detalles del lugar, Jorge Poza le dedicó unas emotivas palabras a su hoy esposa. "C'est l'amour. Álbum Personal" (Es el amor. Álbum Personal), escribió el también actor de telenovelas, nombrando así sus postales en Instagram.

Ambos fueron captados en el momento del beso con el que sellaron su amor, luego de la ceremonia religiosa, mientras lucen atados con un lazo de flores. En una segunda postal, el ex de Mayrín Villanueva también mostro parte del banquete de la recepción, todo en postales a blanco y negro.

Lo que hizo reaccionar a Ilse, quien escribió: "Ni en los sueños más lúcidos habría podido imaginarte, eres MARAVILLOSO" o "Somewhere, someone is made for you… My One" (En algún lugar alguien está hecho para ti. Mi único), que escribió en su propia cuenta de Instagram, a lo que el actor respondió:

"En aquel imaginario mundo de sueños en donde no es requerida la lucidez de los pensamientos, aquel mundo donde el corazón tiene su propio lenguaje, donde los sentidos estallan de furor por entrelazarse y ser uno mismo, aquel mundo en donde rige el amor. Ella, en ese lugar… tú", que ya ha recogido 62 corazones rojos.

Además, famosos como Erik Hayser, con quien comparte créditos en "Oscuro Deseo", fue uno de los primeros en unirse a la celebración con un corazón rojo, igual que su prometida y madre de su hijo Liam, Fernanda Castillo. El actor Erik Elías, no fue la excepción y también dejó corazones y estrellas en su comentario.

La pareja de hoy esposos, empezó su relación amorosa en 2018 y aunque han tratado de ser muy herméticos con su romance, debido -entre otras cosas, a la diferencia de edades-, lo cierto es que ambos han compartido uno que otro detalle de su amor en redes sociales.

Incluso, fue la propia actriz que hace tiempo reveló al programa "Hoy" que ese detalle no era un factor que afectara a su relación: "No la siento, bueno, la siento porque ya tiene hijos grandes, pero no que yo diga: 'Está muy grande', no, nada, además nos llevamos muy bien", quien además dijo tener muy buena relación con los dos hijos en común de Jorge Poza y Mayrín Villanueva que son Sebastián y Romina Poza.

