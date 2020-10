Jorge Falcón da positivo al Covid-19 y lo anuncia en un comunicado

El comediante Jorge Falcón quien se hace llamar a sí mismo JoJoJorge Falcón, es otro de los famosos que ha dado positivo al Covid-19 y este jueves ha enviado un comunicado a sus seguidores y público en general para informar sobre el hecho.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el también actor, dio a conocer el hecho y su público ha tenido reacciones inmediatas.

Y los comentarios de buenos deseos no se han hecho esperar: así lo externó el colega de "Polo Polo":

"Familia Bonita, me permito comunicar que el día de hoy he sido informado que he dado positivo para COVID 19, siendo asintomático, he tomado las medidas pertinentes establecidas por las autoridades sanitarias.

Solicito solidaridad con todos los medios de comunicación y los mantendré informados. Saludos de su amigo JoJoJorge Falcón y no olviden que la alegría es la medicina del alma. Sigan usando cubrebocas y respeten la sana distancia."

Así se lee el comunicado emitido por el comediante hace apenas tres horas el cual describe con el buen humor que caracteriza al querido comediante:

"Familia Bonita, al mal tiempo buena cara".

Cabe destacar que el hecho de hacer público el contagio, habla de la responsabiliad del famoso que lo padece; pues realmente ellos viven del público y se deben a éste.

Y debido a que lamentablemente no es el único que ha pasado por la enfermedad del virus que literalmente ha volteado de cabeza a todo el mundo, es necesario tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier posibilidad de contagio ya que no se sabe en que momento ni en qué lugar se pueda contraer.

Recientemente, la actriz y cantante Sandra Echeverría, de la misma forma anunció que tras unirse al elenco del show de tv "Tu cara me suena" de Antena 3, transmitido por Univisión, resultó contagiada del virus siendo la tercera persona de la producción.

Así que no queda de otra más que cuidarse; pues es evidente que no sólo las figuras públicas se contagian; todo mundo puede pasar por la mala experiencia de salud, de la cual, muchos no sobreviven.

