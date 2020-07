Jorge Bernal confirma salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa

Durante una emisión de Suelta la Sopa, el conductor Jorge Bernal rompió el silencio y confirmó lo que se venía especulando desde hace una semana sobre la salida de Carolina Sandoval del programa. Aunque La venenosa, como también es conocida Sandoval, ya había mandado indirectas a los productores de Suelta la Sopa, sin embargo, no ha hablado abiertamente de está polémica, fue su compañero Jorge Bernal quien dijo que Caro ya no pertenecía a Suleta la Sopa.

“Suelta la Sopa es un programa muy transparente y es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa, las personas que ven Telemundo. Hace ya siete años comenzamos ‘SLS’, en este viaje hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en Suelta La Sopa con todos ustedes continúa", dijo Jorge Bernal momentos antes de comenzar el show.

Lee también: Ana María Orozco y la triste escena en ‘Betty, la fea’ que hizo llorar al mundo

El mensaje de Jorge se dio después de una semana que Carolina hiciera un en vivo desde su casa, minutos antes de que Suelta la Sopa iniciara para decir que la producción no le había permitido trabajar desde casa por lo que tenía que ser desde el estudio. Y aunque Carolina dio sus razones para no salir de casa, desde ahí se comenzó a rumorar su salida. En su cuenta de Instagram, La venenosa compartió un post donde reveló que su madre era su prioridad.

"Madre mía @amaliadesandoval... créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente por la bendición de tenerte... Hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para que te sostengas en mí todas las veces que sea necesario. Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente NADA que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces 'Mi REINA MADRE' y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres MI PRIORIDAD”, escribió Sandoval.

Se especula que está sería la principal razón por la que Carolina se habría negado a salir de su casa, pues su madre fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, y la que le constaría su empleo en Suelta la Sopa.

Como era de esperarse, la noticia de la salida de Carolina Sandoval ha divido opiniones en las redes sociales, pues mientras muchos aseguran que La Venenosa le daba "el sazón" al programa otros creen que fue lo mejor que pudieron hacer los productores.

“Bueno yo lo veía por ella ya no vuelvo a ver ese programa, ella empezó el programa y mira como le pagan por eso digo en el trabajo no hay amigos solos conocidos, no te preocupes mi corazón que cuando una puerta se cierra se abren 3, Dios te siga bendiciendo cada día más con tu familia tan bella y no les haga caso a las opiniones negativas que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, el que no te quieras ver que no te veas somos mas los que te queremos que los que no te quieren mi”, “Pobre no le dieron ni chance de despedirse! Si tanto aporto por lo menos le hubieran dado la oportunidad de decir adiós, pero bueno, al fin ese show ya no es tan bullicioso”, “En esta vida todos somos útiles pero, Nadir es indispensable y ella ya se había vuelto muy insoportable” “ Por fin sacaron ala venenosa, ya no más gritos", son algunos de los comentarios en las redes.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.