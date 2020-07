John Travolta comparte emotivo mensaje por la muerte de Kelly Preston

El actor, cantante, bailarín, piloto de avión y productor estadounidense, John Travolta, compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje por la muerte de su esposa, la también actriz, Kelly Preston. La estrella de Hollywood, señaló que el amor de su vida luchó valientemente durante dos años contra el cáncer que finalmente terminó con su vida y agradeció a todo el personal médico, amigos y familiares siempre estar ahí para apoyarla.

“Es con el corazón muy pesado que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de mama. Peleó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado”, compartió.

John Travolta acompañó el emotivo mensaje con una imagen de su esposa Kelly. Foto Instagram /John Travolta

John Travolta también pidió comprensión a todas las personas en estos momentos tan difíciles. El actor manifestó que el amor y la vida de Kelly siempre serán recordados y que se ausentará por un tiempo del ojo público, ya que desea vivir el duelo junto a sus hijos. “El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT”, escribió Travolta.

Por su parte, la hija mayor de los actores, Ella Travolta, compartió un desgarrador mensaje a través de su cuenta de Instagram para despedir a su madre. "Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa qué. Gracias por tu amor. Gracias por su ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te amo mucho mamá", escribió.

En su carrera como actriz, Preston actuó en películas como "SpaceCamp" (1986), "Twins" (1988), "Jerry Maguire" (1996) y "For Love of the Game" (1999). Su última cinta fue la película "Gotti", en 2018.

Y en el 2009, Jhon Travolta y Kelly Preston, vivieron una de las peores tragedias que un ser humano puede tener, la muerte de su hijo de 16 años, Jett. 10 años después de la muerte de Jett, el actor y su esposo le rindieron un homenaje a través de sus redes sociales el día que sería su cumpleaños número 27.

El actor compartió una pintura que un fan le hizo de su hijo y escribió: ¡Feliz cumpleaños, hijo mío, te quiero!”. Por su parte, Preston, escrbió "Feliz cumpleaños, Jetty, mi dulce amor". Ésta es la segunda vez que Travolta enviuda. Antes perdió a Diana Hyland, también por cáncer de mama, en 1977.

