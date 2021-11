Jerry Rivera lanza tema "Tú no bailas más que yo" junto a Don Omar

Luego de una larga pausa en su carrera musical, el exponente de la Salsa, el cantante puertorriqueño Jerry Rivera anunció este jueves el lanzamiento de la canción y video del tema "Tú no bailas más que yo" junto a su compatriota y artista de música urbana Don Omar.

Por su parte fue Jerry Rivera quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir su primer sencillo del álbum "Tradición Urbana" del sello discográfico Sugar Cream Music, que también ya está disponible en todas las plataformas digitales.

"Estoy muy agradecido de poder continuar haciendo música tras 30 años de carrera. Don Omar ya había interpretado temas tropicales, por eso me pareció perfecto que hiciéramos este juntos", destacó Rivera.

Lee también: Sebastián Yatra se suma al especial de Encanto de Disney en EEUU

"Tiene la habilidad de llevar la clave y el 'swing' que nos gusta a los salseros y en este tema lo dejó demostrado. Confiamos que esta canción sea del agrado del público salsero y también de los jóvenes seguidores de la música urbana", dijo Rivera.

El artista boricua presenta este tema como anticipo a sus conciertos en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, los próximos días 26 y 27 de febrero. Los autores de este tema son Randy Peña, Abraham Rondón e Israel Rodríguez De La Cruz, mientras que los arreglos musicales fueron de Rei Ortiz.

Lee también: Ricky Martin regresa a Mexico con su gira "Movimiento Tour" y cinco fechas en 2022

En respuesta a su compatriota, Don Omar dijo que "este tema es un sueño hecho realidad y sale en un momento perfecto, pues para mí es un regalo de Navidad poder colaborar con el maestro Jerry Rivera, a quien a todos reconocemos como un icono en la industria de la música tropical y una gloria de nuestro Puerto Rico".

El álbum "Tradición Urbana" incluye también temas como "Arbolito", que interpreta Pirulo, y "Brisa Navideña", del artista Yomo. Sugar Cream Music es una empresa creadas por Don Omar para participar en la industria musical. EFE

"Por aquí la la bomba próxima en esta Navidad junto a mi hermano @donomar TU NO BAILAS MAS QUE YO, quien ustedes creen que baila más? o menos?", agregó el salsero, mientras que Don Omar respondió: "Agradecido por la oportunidad MAESTRO".

Con información de P.RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, P. Rico / Fotografía Instagram Jerry Rivera

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!