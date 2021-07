Jennifer Lopez y Ben Affleck pasean de la mano por la isla de Capri, Italia

Aunque no lo han hecho oficial, parece ser que la relación sentimental entre la cantante Jennifer Lopez y el actor Ben Affleck va "viento en popa"; y es que han sido captados caminando de la mano mientras pasan unos días de vacaciones en la paradisíaca isla italiana de Capri, donde han logrado atraer la atención de vecinos y turistas.

La pareja del verano, que acaba de retomar su relación casi dos décadas después de romper, paseó tranquilamente por la isla: ella con pantalón corto y camiseta blancos, un sombrero y gafas de sol, mientras que él vestía un pantalón largo marrón y camiseta azul.

Su presencia no pasó desapercibida y enseguida atrajeron todas las miradas en las callejuelas de la idílica Capri, siendo seguidos por los vecinos y turistas teléfono en mano para inmortalizarlos.

Tras el paseo, la pareja almorzó en un céntrico restaurante y después fueron de compras por algunas de las boutiques más prestigiosas del lugar, como la de Brunello Cucinelli o la joyería Faraone Mennella, informan los medios locales.

Se trata de una nueva etapa del periplo de la pareja en aguas del Mediterráneo, después de pasar con un yate por la ciudad francesa de Saint-Tropez, donde la artista latina celebró sus 52 años, el pasado sábado 24 de julio.

Ambos empezaron a verse de nuevo recientemente, después de que Lopez terminara con la ex estrella de los Yankees Alex Rodríguez y Affleck acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La hemeroteca recuerda que Lopez ya conocía esta isla napolitana. Precisamente en 2018 pudo disfrutar de la "dolce vita" en ella con su entonces novio, Alex Rodríguez. Sus vacaciones por el Mediterráneo continuarán en la isla de Cerdeña, según recoge el diario "Il Corriere della Sera".

En cualquier caso, el actor no podrá alejarse por mucho tiempo de Italia. En septiembre tiene en agenda la promoción en la Mostra de Venecia de la película "Duelo final" ("The last duel"), de Ridley Scott, en la que comparte cartel con Matt Damon, Adam Driver y Jodie Comer. EFE

Con información de GENTE /Agencia EFE Roma /Fotografía Instagram Ben Affleck

