Jennifer Lopez, sorprendida por romántico regalo de Ben Affleck tras estreno de Marry Me

¿Huele a boda?... Podría ser... Pues parece que el actor Ben Affleck se ha puesto las pilas en la relación con la cantante Jennifer Lopez, quien se ha visto sorprendida por un romántico regalo que el también productor de cine, le hiciera el pasado Día de San Valentín.

Pues tras el estreno de "Marry Me" (Cásate Conmigo) -la cinta romántica de JLo-, el actor de cine quiso sorprender a su novia en esta nueva aventura de amor que fue retomada tras luego de 17 años que dieron fin a su noviazgo por primera vez, por allá en 2004.

Y es que, prácticamente este 2022 se cumple un año de que gritaron al mundo sus ganas de estar juntos y de retomar lo que habían dejado pendiente desde hace un poco menos de dos décadas. Y para sorprender a la 'Diva del Bronx', Ben Affleck dedicó un romántico vídeo en el que aparecen juntos entre escenas de la película recién estrenada el pasado 11 de febrero.

Lee también: Jennifer Lopez protagoniza portada de Rolling Stone con palazzo de escote hasta el ombligo

A sus 49 años, Ben Affleck adelantó dicho clip al 14 de febrero, como un regalo del día de los enamorados, con el que vendría a reafirmar el amor que tiene por la neoyorquina de 52; eso sin contar el centenar de fotos que circulan en la web sobre diversos momentos entre ellos.

Pues preparó una nueva versión del vídeo de la canción "On My Way" que es el tema central de "Marry Me", estrenada el pasado mes de diciembre; lo que ha llevado a Jennifer Lopez a decir que el actor le "derritió el corazón". La mini producción de casi 4 minutos finaliza con una foto de Jennifer Lopez y Ben Affleck abrazados y luego se lee el mensaje "My Valentin" (Mi Valentín) con algunos destellos.

Lee también: Debut 'regular' en cines de EEUU para la película de Jennifer Lopez y Maluma

Se pueden ver tanto grabaciones actuales de la pareja, insertadas en el largometraje original, como algunas de 2002-2004, tiempo en que fueron novios por primera vez. Y nuevamente, la actriz ha expresado: "Verlo me ha hecho pensar en el viaje de amor verdadero, sus inesperados giros y vueltas, y que, cuando es real, puede durar para siempre".

Por otro lado, a tan grande declaración de amor por parte del actor de "The Last Duel" (El Último Duelo -2021), la también intérprete de "Cambia el Paso" (2021), dijo a la revista People:

"Me siento feliz, afortunada y orgullosa de estar con él" y agregó: "Es una bonita historia de amor el hecho de que hayamos tenido una segunda oportunidad". Y este San Valentín que fue su primera celebración este 2022, no pasó desapercibido para la pareja. "Creo que nos sorprenderemos el uno al otro con algo, seguro", dijo la neoyorquina en programa "Live with Kelly and Ryan" en el que aprovechó para revelar que los dos son muy románticos uno con el otro.

Síguenos en