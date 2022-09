Jennifer Lopez por fin detalla de puño y letra lo que vivió en su boda con Ben Affleck

Luego de una fastuosa boda de tres días en Georgia, EE.UU., de una romántica luna de miel por Italia y de los reclamos de Jennifer Lopez a quien filtró imágenes de su enlace matrimonial y la recepción sin su consentimiento, por fin ha sido la propia cantante, quien compartió detalles oficialmente de su casamiento con el actor Ben Affleck, a prácticamente un año de haber regresado, luego de terminar su noviazgo de dos años en 2004 y de darse un "chance" de 17 años para volver a reencontrarse y enamorarse de nuevo.

Fue la tarde del pasado jueves 1° de septiembre, que la también actriz de cine compartiera oficialmente las imágenes y un sinfín de detalles de su boda con Ben Affleck y para ello, utilizó su página oficial On The JLO, en la que inició con un pensamiento dejando toda modestia a parte:

"Life is an art... and we re the artists... make it as beautiful as you want and create exactly what you whant it to be... the JLo effect" (La vida es un arte... y nosotros somos los artistas... hazla tan hermosa como quieras y crea exactamente lo que quieres que sea... el efecto JLo).

La eterna 'Diva de Bronx', detalló todo lo acontecido antes del esperado día y lo que pasó durante su boda con el protagonista de "Batman" 2016. Las primeras líneas se leen: "On The JLo - Fin de semana de bodas 'Esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en él ahora'...".

Jennifer y Ben se abrazan el día de su boda

"Esa es una de mis líneas favoritas que Ben escribió de una película que dirigió llamada "Live By Night". También lo dijo la noche de la recepción de nuestra boda en su discurso, y pensé... qué perfecto. Había llovido al atardecer todos los días de esa semana. Todos estaban preocupados por el calor, los acertadamente llamados 'bichos del amor', los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etc., sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta de la ceremonia".

"Se suponía que iba a empezar ese sábado. Ah, y a todos nos dio un virus estomacal y nos recuperamos hasta el final de la semana, eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados, tuvo todas las características de un fin de semana de bodas genial. La verdad es que nunca tuve una duda. Toda la semana sentí la tranquila y fácil certeza de que estábamos en las manos de Dios...".

Y ¡por fin llegó el día! y todo se conjugó para una boda perfecta... "A las seis y cuarenta y cinco del sábado veinte de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría. hacia el resto de mi vida. Ahhhhh... en realidad estaba pasando...".

En segundo lugar, la actriz de cine detalló qué pasaba por su mente y la de su esposo Ben Affleck en el instante en el que los dos caminaban hacia el altar y todo lo que significó para ellos ese sublime momento que fue el más esperado del pasado 20 de agosto, así como la canción que sellaría su pacto de amor en dicho evento y que incluyeron a sus ahora cinco hijos como ha indicado Jennifer Lopez, entre los que se enumeran los mellizos Max y Emme de JLo y el cantante Marc Anthony y Violet, Samuel y Seraphine, hijos de Ben Affleck con Jennifer Garner.

Jennifer y Ben caminando por el pasillo

"Ben y yo hablamos de 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue 'True Companion'. Era su "The Things We've Handed Down", una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que solo podíamos adivinar en ese entonces, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata".

"Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos defendieran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo. Cuando el mayor de nuestros hijos terminó su caminata, Marc comenzó 'True Companion', una canción que escuchamos juntos por primera vez lo que parecía ser ayer y una eternidad, y la vida llegó, extraña, hermosa, misteriosa y divinamente en un círculo completo".

"Más tarde, Ben me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí. Algunas viejas heridas se curaron ese día y el peso del pasado finalmente se quitó de encima de nuestros hombros. Círculo completo, y no de la forma en que lo planeamos. Mejor.

JLo rió junto a su ya esposo por vivir un momento inimaginable a las edades de 53 y 49 respectivamente, pues ambos ya habían estado casados y lo irónico de la vida es que los unió después de 17 años de haber terminado su primer noviazgo.

Fin de semana de bodas CENA DE ENSAYO

"Ben y yo nos reímos la noche anterior de volver a casarnos a nuestra edad. Ambos habíamos estado casados antes y ya no somos exactamente niños, pero de alguna manera ahora parecía la única edad que tenía sentido. Recientemente había leído algo que Rainer Marie Rilke escribió en 'Cartas a un joven poeta' sobre el amor. Dijo que uno tiene que estar preparado para el amor. 'Para un humano amar a otro es la tarea más difícil".

"Es el trabajo para el cual todo otro trabajo es mera preparación'. Poder amar a alguien para querer ser mejor para él y hacerlo feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más gozoso que recibirlo, es el verdadero amor adulto sublime".

"Flores junto al lago y un caballo con flores en el pelo. Cena de ensayo y Jennifer con su vestido de cena Rilke creía que el amor debe aprenderse y el tiempo de aprendizaje es largo. Uno tiene que volverse completo por el bien de otra persona para que dos soledades ‘se bordeen, se protejan y se saluden’. Fusionarse y entregarse requiere sabiduría, autoconciencia y es casi imposible en el calor de la impaciencia juvenil".

Jennifer y Ben bailando. Recepción

"La verdad es que la historia de cada uno es diferente y todos tenemos nuestros caminos por recorrer. No hay dos personas iguales. Pero para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto, y sabía que finalmente nos estábamos 'estableciendo' de una manera que solo puedes hacer cuando entiendes la pérdida y la alegría y estás lo suficientemente probado como para nunca dar por sentado las cosas importantes o dejar que las cosas tontas sean insignificantes. Las molestias del día se interponen en el camino de abrazar cada precioso momento. Nos encontramos en ese tiempo tan deseado de la vida: tener gratitud por todo lo que la vida nos ha mostrado, incluso sus pruebas y tribulaciones. Esa noche realmente fue el paraíso...".

Esa mañana después del resplandor...

Jennifer en el brunch

"Al día siguiente, todos nos reunimos para un delicioso brunch junto al lago. Para aquellos que estén interesados en esas cosas, tengo algunos detalles de lo que hicimos en cuanto a la decoración en cada uno de los tres días. ¡Lo diseñé y podría hablar fácilmente de él durante días! Quería que cada día tuviera su propia personalidad pero que encajara en el entorno en el que estábamos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic".

"Hace años, no teníamos idea de que el camino por delante significaría navegar por tantos laberintos y guardar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber estado más felices. Les deseo a todos el mismo tipo de felicidad... el tipo de felicidad ganada con tanto esfuerzo que es aún más dulce por el viaje que vino antes. Los amamos chicos... para siempre... OnTheJLo", culminó el comunicado de Jennifer Lopez en el que cuenta cada uno de los momentos y detalles de este gran momento que ha marcado su vida.

