Luego de darse a conocer la irremediable ruptura entre la cantante de talla internacional Jennifer Lopez y el beisbolista estadounidense Alex Rodríguez por una supuesta "ciber infidelidad" con la actriz Madison LeCroy a través de Face Time, ambos famosos han buscado la manera de sanar sus heridas.

Pues mientras la cantante ha sido captada con su antiguo y posiblemente reciente galán Ben Affleck, el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, se ha interesado en ¡lanzar una línea de maquillaje para hombres!; lo que podría significar una competencia directa para JLo.

Así lo dio a conocer el propio beisbolista de origen dominicano a través de su cuenta oficial de Instagram; pues como todo buen emrpresario, se unió a una campaña de belleza y bienestar de nombre "Hims & Hers", algo así como "Ellos y Ellas", con el fin de crear y lanzar al competido pero fascinante mercado del makeup, el primer producto de maquillaje para hombres de la marca.

En su última publicación, Alex Rodríguez escribió emocionado: "Working with the Hims & Hers team, I wanted to create a product that solved an issue I faced every day. I realized as I was jumping from meeting to meeting, I needed something quick and easy in my routine to conceal blemishes or razor bumps.

That’s why I am excited to share a new @Hims product - The Blur Stick. It’s a convenient concealer specifically designed for men that can be used for skin imperfections. Check it out, I think you’ll be surprised how often it comes in handy".

Lo que en Español significa: Trabajando con el equipo de Hims & Hers, quería crear un producto que resolviera un problema al que me enfrentaba todos los días. Me di cuenta de que mientras saltaba de una reunión a otra, necesitaba algo rápido y fácil en mi rutina para ocultar imperfecciones o golpes de afeitar.

Es por eso que estoy emocionado de compartir un nuevo producto de @Hims: The Blur Stick. Es un corrector conveniente diseñado específicamente para hombres que se puede usar para las imperfecciones de la piel. Compruébalo, creo que te sorprenderá la frecuencia con la que resulta útil.

Lo que podría traducirse a que luego de tratar de borrar la mancha en su historial sentimental con Jennifer Lopez, Alex Rodríguez se vio opacado por el supuesto regreso de 'la Diva del Bronx" con su antigua pareja Ben Affleck y es por ello que, en vez de refugiarse en otra mujer, prefirió unirse a una campaña de belleza para ellos y ellas y ocupa su tiempo en algo más productivo.

Sin embargo, el dominicano de 45 años, no ha eliminado las fotos que tiene con su ex amada JLo, de su perfil de Instagram y no conforme con ello, el pasado mes de febrero -cuando todavía pensaban llegar juntos al altar-, Alex guarda de recuerdo, una postal en la que se le ve festejando el éxito de JLo Beauty, la línea de skincare (cuidado de la piel) de la famosa cantante.

"@jlobeauty and the beast" (@jlobeauty y lo mejor), escribió ARod, aquel pasado 13 de febrero... pero, ¿pensará lo mismo ahora que él está promocionando una línea de makeup para hombres? La respuesta es posiblemente. Aunque lo cierto, es que este par de famosas estrellas de la música y los deportes, no dejan de sorprender a sus fanáticos con buenas nuevas y algo más.