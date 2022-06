Jennifer Lopez festejó a Ben Affleck con mucho amor pese a que no es el padre de sus hijos

Luego de que la cantante Jennifer Lopez terminara de una vez por todas su relación con el beisbolista dominicano Alex Rodríguez, el pasado mes de abril hizo pública su relación con el actor estadounidense Ben Affleck, y el pasado Día del Padre, la también actriz no dejó de festejarlo en el seno familiar, pese a que él no es el padre de sus dos hijos, sus gemelos Emmy y Max de 14 años.

No obstante, todo parece indicar que desde que ambos famosos se dieron una segunda e inusual oportunidad -juntos- en el amor, debido a que fueron novios hace más de 17 años, tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck se han integrado tan bien, que la 'Diva del Bronx', ya celebró un primer Día del Padre junto a sus hijos.

Pues algunas imágenes que han salido a la luz, grabadas en la intimidad del hogar de JLo, denotan que el actor se lleva genial con Emmy, quien ha defendido a capa y espada la causa de los animalitos que no tienen un hogar donde vivir y hasta el actor se ha puesto de su lado.

Un merecido reconocimiento

Lo que por supuesto, a Jennifer Lopez le enamora más de Ben Affleck, pues sin ser su padre, el famoso ya empieza a conectar y empatar con los gustos e intereses de la chica que tiene un gran gusto por los gatos.

Ben dijo en las historias de Instagram de su novia: "Escucha, es hora de volver a amar, es hora de volver a amar a un gato, por favor, es hora de que abras tu corazón a una lata otra vez. Puedes hacerlo. Dejen a Brady." Y Emmy complementó: "Sólo experimentan que los amas y luego te dejan mamá, este tipo de gato no te dejará, necesitan humanos".

"I have never seen (a) more consistent loving and selfless father. And it's not just to your own kids but also whitout obligation to mine as well". (Nunca he visto (un) padre amoroso y desinteresado más consistente. Y no es sólo con sus propios hijos sino también sin obligación con los míos), expresó Jennifer Lopez el pasado fin de semana.

Y tras comprometerse de nuevo hace unos meses, JLo reveló lo que sintió al recibir nuevamente una propuesta de matrimonio: "Fue totalmente inesperado mi amor, entró Ben, entró y se arrodilló y dijo algunas cosas que nunca olvidaré y luego sacó un anillo y dijo: ¿Te casarías conmigo? y fue lo más hermoso del momento perfecto, tan afortunado que no es frecuente que tengas una segunda oportunidad, un amor verdadero". Y ambos agregaron: "Nos sentimos muy afortunados... Te amo" y Ben replicó: "También te amo".

Ben y Jennifer no tienen hijos juntos, pero pronto se convertirán en una gran familia. Jennifer comparte a sus gemelos Emmy y Max de 14 años que tuvo con Marc Anthony y Ben está criando a sus hijos Violet Seraphina y su hijo Samuel que tuvo con Jennifer Garder.

