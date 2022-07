Jennifer Lopez en boca de Alex Rodríguez tras balconearse por sus verdaderos sentimientos hacia ella

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan y a más de un año de la ruptura sentimental entre la cantante Jennifer Lopez y el beisbolista Alex Rodríguez, el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, se ha sacado a balcón tras revelar cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia 'la Diva del Bronx'.

En una reciente entrevista en el podcast de Martha Stewart, Alex Rodríguez puso fin al silencio sobre lo que sigue sintiendo por su ex pareja y socia en los negocios Jennifer Lopez y el también empresario neoyorquino, habló sobre la opinión que le merece quien hubiera sido su pareja por cuatro años y con quien no logró llegar al altar tras haberle entregado el anillo de compromiso.

Pues tras la inevitable ruptura propiciada por él mismo tras engañar virtualmente a JLo con la actriz -años más joven que él y que la cantante-, Madison LeCroy, así fue como se expresó de ella:

Nadie sabe lo que tiene...

"Es la persona con más talento con la que he estado, la más trabajadora y creo que la mejor artista en directo del mundo".

Lo que por supuesto denota el cariño que el famoso sigue guardando por Jennifer Lopez mucho respeto y admiración por ella, pese a la irremediable separación.

¿El tiempo lo cura todo?

Se sabe que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez hicieron pública su separación en abril de 2021, luego de cuatro años de intensa relación amorosa; incluso, la ex pareja pospuso dos veces su enlace matrimonial por el tema de la pandemia y finalmente la idea de llegar al altar y darse el sí, nunca se cristalizó.

Y aunque en un principio dejaron ver que estaban resolviendo algunas diferencias, lo cierto es que no tardaron ni un mes en aceptar que su historia de amor se había terminado y para ello, lanzaron el siguiente mensaje en un comunicado: "Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Seguiremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos".

Y tras el arrepentimiento del que fuera objeto el ex pelotero de los Yankees de Nueva York, luego de no haberla pasado nada bien por su error, iba llegando un viejo amor a la de Jennifer Lopez. Pues increíblemente, 17 años después, regresó el actor Ben Affleck dispuesto a reconquistar a 'la Diva del Bronx' y lo logró... y a un año de relación, ¿será que ahora sí logren casarse? pues ya le dio de nueva cuenta el anillo de compromiso.

Y pese a todo lo ocurrido, cabe mencionar que Alex Rodríguez sólo tiene buenos sentimientos hacia su todavía socia, pues cuando estaban juntos formaron una gran familia sus hijos Natasha y Ella (de A-Rod) y los mellizos Emme y Max de JLo.

Por otro lado, el neoyorquino asegura que no guarda rencor en su corazón y que no tiene nada malo que decir de la cantante: "No me arrepiento. La vida es buena. Soy muy afortunado. Me despierto todas las mañanas y doy gracias al buen Dios por mi salud, por mis hermosas hijas, que ahora tienen 17 y 14 años".

¿Un nueva relación?

Y aunque ha sido captado últimamente con la modelo Katheryne Padgett, Alex Rodríguez no ha querido hacer revelación alguna al respecto; pues ha dicho que por lo pronto está centrado en la relación que mantiene con sus dos hijas -producto de su matrimonio con Cynthia Scurtis-; aunque se le ha visto con la modelo fitness recientemente muy cariñosos en territorio italiano.

