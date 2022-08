Jennifer Lopez despotrica por haberse filtrado un vídeo privado con Ben Affleck

Luego de celebrar por tres días de su gran boda en Georgia, EE.UU., la cantante Jennifer Lopez despotricó en redes sociales, sobre quien filtró un vídeo 'privado' de ella en un momento muy especial con su esposo, el también actor Ben Affleck.

Y a pesar de que la pareja ha manejado con cierto hermetismo su historia de amor y sus dos bodas -la primera a mediados de julio en una capilla de Las Vegas, Nevada- y la segunda en la mansión del actor el pasado 20 de agosto, siempre hay quien se ofrece a ventilar lo que pasa fuera de las cámaras y micrófonos de la prensa internacional.

Por lo que todo o casi todo lo que se sabe sobre Jennifer Lopez y Ben Affleck es gracias a los paparazis que no duermen y que siempre están a la orden del día, y no sólo eso, sino que además comparten la información en redes sociales.

Durante las últimas horas empezó a circular más de un vídeo de uno de los momentos más especiales de la boda de Bennifer, como han bautizado a la pareja los fanáticos, en el que se le ve a Jennifer Lopez cantando una canción nueva de paquete a su esposo en plena boda, mientras él protagonista de "Batman" (2016) se encontraba sentado en medio de la pista de baile.

En el mismo se puede ver a la 'Diva del Bronx' en plena celebración conquistando a su esposo, apoyada por sus bailarinas, que por supuesto, se pusieron a tono con la señora de Affleck. Uno de los sitios donde se puede ver dicho clip es en la cuenta oficial de TMZ en YouTube.

Y luego de verlo en diferentes medios y/o redes sociales, fue la propia cantante quien estalló contra quien se encargó de difundirlo sin su consentimiento. En tanto, el actor y ahora esposo de Lopez, no se ha pronunciado al respecto.

"Esto fue tomado sin permiso. Punto. Quien quiera que lo haya hecho se aprovechó de nuestro momento privado. No sé de dónde lo están sacando porque teníamos acuerdos de confidencialidad y les pedimos a todos que no compartieran nada de nuestra boda. Esa es nuestra elección!", escribió JLo en una publicación de Instagram a través de sus historias.

Por otro lado la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), envió un comunicado en su página oficial OnTheJLO en el que especifica que todo lo que ella publica y comparte está en su boletín y le llega por correo electrónico a quienes la siguen por ese medio y que está listo para compartirlo con sus fans. E insistió: "Lo haré cuando esté lista para hacerlo. Esto fue robado sin nuestro consentimiento y vendido por dinero".

