Jennifer Lopez da 'una probadita' en el estudio de Cambia el Paso

Luego del lanzamiento de "Cambia el Paso" el más reciente sencillo de la cantante Jennifer Lopez que tiene ya 392,893 vistas en la plataforma YouTube, la neoyorquina ha dado una "probadita" a sus fanáticos de lo que fue su colaboración con el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro en el estudio de grabación.

Y es que, aunque muchos pensaron que lo que se vería el pasado 5 de julio sería el tan esperado vídeo de la canción que JLo canta con el también intérprete de "Todo de ti" (2021) que se ha hecho famoso en TikTok, no es así.

Pues es posible que el clip de "Cambia el Paso" esté en la etapa de post-producción, ya que será el próximo viernes 9 de julio que será el estreno mundial de la producción grabada en la zona de Miami, Beach en Florida, Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Jennifer López compartió el momento en el estudio que también está disponible en su canal de Youtube y que al momento a escasas horas de haberse publicado, cuenta con 71,347 vistas; cuya descripción en Instagram se lee:

"Primer vistazo de mi sesión de grabación en el estudio con @RauwAlejandro. Solo en mi canal de @YouTube #CambiaElPaso//Sneak a peek of my studio recording session with @RauwAlejandro. Only on my @YouTube channel #CambiaElPaso Vídeo: @jasonbergh, Creative: @louispalacios".

Pr ese motivo, la pareja del actor estadounidense Ben Affleck, ha empezado a recibir los halagos y mensajes de buena vibra; algunos se leen desde Brasil: "MARAVILHOSA" (MARAVILLOSA) o de algún paisano: "Love this Song!" (Amo esta canción).

"Cambia el Paso", es una canción dedicada a la soltería en la que últimamente se ha visto obligada a estar la empoderada neoyorquina de 51 años, y deja ver cuál ha sido el motivo por el que terminó su relación con Alex Rodríguez, el ex beisbolista de los Yankees de Nueva York.

El tema, que mezcla el ritmo del reguetón y el afrobeat con toques de R&B y un lánguido dancehall, pareciera ser una especie de fotografía musical tomada en las primeras semanas de la ruptura, en las que López dice haber pasado del "tango" a una danza que puede hacer sola, por lo que "cambia el paso".

Rauw Alejandro, por su parte, explica cantando lo que causó el fracaso de la relación. Él "salió de las normas que ella le puso". Por otro lado, "Cambia el paso" pareciera llegar tarde en la vida personal de López, quien el fin de semana fue captada por fotógrafos en un paseo por los parques temáticos de California con su actual pareja, el actor y cineasta Ben Affleck, y los hijos de ambos.

