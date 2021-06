Jennifer Lopez confirma su noviazgo formal con el actor Ben Affleck

Luego de los escándalos en los que se vio envuelta la cantante Jennifer Lopez por su ruptura amorosa con el besibolista Alex Rodríguez hace unos meses y de confirmar que todo había terminado entre ellos, ambas estrellas han podido llevar su vida con tanta libertad, que en el caso de JLo ha confirmado su noviazgo con el actor estadounidense Ben Affleck.

Y es que la pareja ha sido captada en varias ocasiones pero fue el pasado fin de semana que Jennifer Lopez y Ben Affleck que confirmaron con su cercanía, que retomaron aquel noviazgo que terminaron en el año 2004 -hace 17 años- cuando incluso, ambos estaban comprometidos.

Por lo que Alex Rodríguez -ex de JLo- y Ana de Armas -ex de Affleck-, son las ex parejas de los famosos actores de cine, que se han quedado abanicando y libres para volver a encontrar su media naranja.

Las postales de la pareja circulan en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. La publicación People en Español, ha compartido una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que el nuevo dúo amoroso aparece paseando en un vehículo.

Dicha descripción se lee: "Ay pero qué chulada ¡Fin de semana romántico! ¡Jennifer Lopez, de regreso en los brazos de Ben Affleck! Fotos y detalles en el link in bio... Foto: BACKGRID/THE GROSBY GROUP LOS ANGELES, MAY 31, 2021 HOLLYWOOD, CA".

Y los comentarios de dicha publicación, no se han hecho esperar; algunos se leen como: "Por fin salió el peine, fue ella la que engañó y por éste dejo al otro? Aunque este actual fue quien la dejó años atrás. Que relajo!" o "Y cuántas semanas durará?",

"Si esta imagen fuese con ARod dijeran que están discutiendo y JLo llorando, pero como es con Ben colocan: ¡ayy pero que chulada! O SEAAAA...", y se siguen leyendo comentarios de todo tipo, como si la estrella de la música latina fuera a leerlos y encima a tomar en cuenta su opiniones: "Él tiene cara de borracho".

"Qué bueno, me alegro mucho que esté feliz, ella se lo merece, buena madre y muy trabajadora", "Mmm tal vez esto sólo sea estrategia, proyecto juntos, en fin ellos sabrán vivir que la vida es cortita", "No se pero se ve tomado" , "NO SE PERO SE VE ENFOGONAO", "Le quedaba y hacía mejor pareja con Alex. No creo se le haya pasado el enamoramiento tan rápido por su pelotero. Para mí es despecho lo que tiene".