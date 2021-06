Jennifer Lopez celebra 22 años del lanzamiento de On The 6, su primer disco

La cantante internacional Jennifer Lopez hizo un regalo a sus millones de fanáticos alrededor del mundo; y es que, con la sencillez que la caracteriza, la también llamada 'Diva del Bronx', celebró 22 años del lanzamiento de "On The 6" su primer disco de estudio, que fue el que cambió su vida para siempre.

Pues aunque algunos productores opinaban que su carrera como actriz de cine se vendría abajo, la sopresa fue que Jennifer Lopez encantó con su voz sensual y seductora; y no sólo eso, sino que además, sus éxitos se siguen escuchando al día de hoy despues de más de dos décadas.

Fue el pado martes 1 de junio, que JLo, expresó su emoción por recordar el día en el que se lanzó su primer material discográfico y por el que ha tenido muchas satisfacciones como artista, pero también como persona; así lo expresó en su cuenta oficial de Instagram.

"June 1st is always a happy day for me! It was the day I released my debut album On The 6. It changed my life forever… it’s taken me around the world and introduced me to the world of music and all of YOU. Thank you for being with me still to this day!!! I love you so much!!!! Let me know below what your favorite song from the album is. #CelebratingOnThe6 #linkinbio to stream".

(¡El 1 de junio es siempre un día feliz para mí! Fue el día en que lancé mi álbum debut On The 6. Cambió mi vida para siempre ... me llevó alrededor del mundo y me presentó al mundo de la música y a todos ustedes. ¡Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy! ! ¡¡¡¡Te quiero mucho!!!! Déjame saber a continuación cuál es tu canción favorita del álbum. # CelebratingOnThe6 #linkinbio para transmitir).

Jennifer Lopez es una de las cantantes que siempre ha ido de la mano de la tecnología y a finales de la década de los 90's, lanzó el álbum que fue la prueba más ineludible, de que la era del Internet esraba empezando con su éxito "If yo had my love".

Para lograr la que muchos consideran como una obra de arte musical, JLo trabajó de la mano de productores como Rodney Jerkins, cory Rooney, Dan Shea y el rapero Sean 'Puffy' Combs, quien en ese momento era su pareja. El 24 de noviembre de 1999 fue lanzada también una versión en Español.

JLo tenía 30 años de edad cuando 'se echó encima' esa resposabilidad tan grande de un disco que no sabían si iba a funcionar; pues marcó su debut en la música latina con tintes de Pop y R&B; aunque la 'Diva del Bronx', se vio apoyada por los críticos, quienes recibieron muy bien el trabajo de la neoyorquina.

Sin embargo, algunos otros se vieron decepcionados por el primer disco de JLo; pero aún así, el álbum tuvo un éxito rotundo en las listas de popularidad, llegando al top ten en los Estados Unidos y otros países, y finalmente aclaró las ideas preconcebidas de que podría arruinar su carrera como actriz. "On The 6" pasó a vender casi tres millones de copias en Estados Unidos, y más de 8 millones de copias en todo el mundo.

El material contiene temas como "If You Had My Love", "Waiting for Tonight", "No Me Ames", una balada romántica que cantó a dúo con quien sería su futuro esposo Marc Anthony, fue un éxito, "Get Loud Vamos", "Waiting for Tonight" y " Feelin 'So Good".

"Yesss album was so, and nostalgic for me" (Est álbum fue tan nostálgico para mí), "Waiting for tonight and if you had my love x" (Esperando esta noche y si tuvieras mi amor x), "LETS GOOOOO" (¡Vamos!), "YASSSSSS!!" son algunos de los comentarios que los fanáticos de JLo, han expresado tras su publicación.