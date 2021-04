Jennifer Lopez celebra 10 años de su álbum Love junto a William Levy

La tarde del pasado jueves, la cantante Jennifer Lopez celebró el décimo aniversario de su álbum "Love", uno de los más exitosos de su carrera, que sin duda le ha dado la satisfacción de se ganadora de diversos reconocimientos a nivel internacional y para recordarlo, 'la Diva del Bronx' compartió un vídeo junto al actor cubano William Levy.

Así se pueden ver el acumulado de vídeos que JLo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que emocionada, la diva de 51 años escribió:

It’s not a coincidence that today is #InternationalDanceDay and the 10 year anniversary of Love? Get up, dance, stream and celebrate with me! #JLovers #10YearsOfLove" (¿No es una coincidencia que hoy sea #InternationalDanceDay y el décimo aniversario de Love? ¡Levántate, baila, transmite y celebra conmigo! #JLovers # 10YearsOfLove).

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

Y no sólo eso, sino que a través de sus Instagram Stories, la ex novia del beisbolista Alex Rodríguez, compartió también las imágenes más fieles de sus fanáticas de todo el mundo, llamadas JLovers, quienes con sus celulares en la mano, posaron la imagen de la portada de su disco "Love" al mismo tiempo que se escucha uno de los éxitos de álbum.

"I'm Into You" ft. Lil Wayne, fue el sencillo cuyo vídeo fue grabado en playas del caribe mexicano en Yucatán en la zona arqueológica conocida como Kukulcan o "El Castillo", y las aguas más azules, dieron realce a la intensidad que provocaron JLo y William Levy en 2011, cuando fue lanzado el clip en YouTube.

Lo cierto, es que ambos famosos de origen estadounidense y cubano, sacaron chispas y prendieron a sus fanáticos, y es que la también actriz de cine, ha empeñado su vida en hacer de ella una mujer perfecta y bella, por lo que a sus 51 años sigue enamorando a más de uno.

Lee también: La vez que Alex Rodríguez levantó el vestido de Jennifer Lopez para enseñar lo que era suyo

"Queen" (Reina), "Icon" (Ícono [de la música pop]), "@jlo the absolute best there is" (@jlo lo mejor que hay), "#inspiration & the #LOVE album was" (#inspiration & el álbum #LOVE fue) o "Love them all" (Los amo a todos), son algunos de los comentarios que se pueden leer de un total de más de 15,500. La publicación, cuenta al momento con un total de 1'384,347 'me gusta' e infinidad de reproducciones.

"On the Floor", "Good Hit", "(What is) LOVE?", "Run the World", "Papi" "Until It Beats No More", "One Love", "Inviding My Mind" y "Villain", fueron los temas que conformaron el álbum que hasta hoy, sigue siendo un éxito en la carrera de JLo.

Y para muestra basta un botón; aquí, el vídeo de 'la Diva del Bronx' con el que celebra una década de su música y por la que sigue demostrando que es una de las favoritas del público internacional.