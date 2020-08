Jennifer Lawrence celebra su cumpleaños 30 en la cima de Hollywood

Hoy 15 de agosto Jennifer Shrader Lawrence celebra su cumpleaños 30 en la cima de Hollywood. Y aunque la actriz estadounidense comenzó su carrera con trabajos ocasionales en televisión hasta el momento es una de las actrices más destacadas en Estados Unidos.

Y aunque muchos de sus fans quisieran desearle a la actriz de Hollywood, Jennifer Lawrence, es una de las pocas famosas que no tienen redes sociales. Hace un par de años, durante una entrevista al diario Daily Telegraph, la protagonista de la saga Los juegos del hambre mencionó que no le gustaban las redes sociales y que también le disgustaba tomarse fotografiarse con sus fans.

"La gente piensa que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco.Creo que la gente, los extraños, piensan que somos amigos porque soy famosa y sienten que me conocen. Pero yo no les conozco", expresó la joven. Pese a que Jennifer Lawrence es muy joven se ha caracterizado por ser una mujer muy abierta, honesta y sin tapujos a la hora de hablar, tal y como lo hizo en una ocasión al decir que antes de una de las ceremonias de los Oscar fumó marihuana.

Su declaración generó una gran controveria e incluso desde ese entonces, ella señaló que iba a "proteger su burbuja". "He empezado a ser algo maleducada y a encerrarme en mí misma porque tengo que proteger mi burbuja. Pienso: 'Tengo un trabajo raro, no dejes que sea tu realidad'. Eso es más importante para mí que el hecho de que alguien piense que soy maleducada. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero estar hablando con un extraño. Y si siguen hablándome, simplemente me vuelvo maleducada. No digo nada, pero estoy en plan mmmm, sí, no, ok, adiós", dijo la actriz hace unos años durante la entrevista al diario Daily Telegraph.

A sus 20 años, Jennifer Lawrence, fue nominada para el premio de la Academia a la mejor actriz, sin embargo, fue dos años más tarde que consiguió el premio gracias a su personaje de Tiffany Maxwell en Silver Linings Playbook. La esposa del galerista de arte, Cooke Maroney, fue reconocida por ser la tercera actriz en ganarse este premio, además, de ganar un Globo de Oro. Posteriormente fue nominada al Óscar como mejor actriz de reparto tras tener un papel secundario en American Hustle.

Sin embargo, con su actuación en la cinta Winter's Bon le dio un empuje más a su carrera, pues recibió múltiples galardones cinematográficos y nuevamente fue nominada a los premios Óscar, Globo de Oro y del Sindicato de Actores. Jennifer Lawrence

Fue en octubre del 2019 cuando Cooke Maroney y Jennifer Lawrence unieron sus vidas en una lujosa boda en Rhode Island y se fueron de luna de miel ha Indonesia huyendo de los medios de comunicación para pasar una paradisíaco momento.

Cabe recordar que otras de las actrices de Hollywood que hace unos días que celebró sus 30 años es Margot Robbie. Hace unos años Margot Elise Robbie y Jennifer Lawrence se disputaron el papel de Sharon Tate, la famosa actriz que fue asesinada por "La Familia", seguidores de Charles Manson. Finalmente el director, Quentin Tarantino, terminó por seleccionar a Margot Robbie como la actriz que le daría vida a Sharon Tate en la película Once Upon a Time in Hollywood.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.

Con información de Wikipedia