Jennifer Aniston desnuda: La foto con la que ayudará contra el virus

Jennifer Aniston se sumó a la lista de celebridades que posaron desnudas por una buena causa, apoyar a la lucha contra el contracoronavirus (Covid-19). Otra de las celebridades que se unieron a esta causa son; Billie Eilish, Leonardo DiCaprio, Laura Dern, Tom Hanks, Lenny Kravitz, Jennifer Lopez, Julia Louis-Dreyfus, Oprah Winfrey, Reese Whiterspoon, entre otras.

El fotógrafo Mark Seliger se asoció con las casa de subastas Christie's y la Red Carpet Advocacy para crear la subasta RADArt4Aid, que tiene como finalidad recaudar recursos para apoyar la lucha contra el Covid-19. La subasta se realizará en línea, a través de la página oficial de Christie's, y en ella se subastarán 25 retratos realizados por Seliger. Las negociaciones comenzarán este jueves y se extenderán hasta el 12 de julio.

Arianne Phillips y Carineh Martin, fundadoras de la campaña, mencionaron que la finalidad es que el dinero obtenido por cada fotografía, será donado a la organización que el famoso del retrato elija. "Esto es algo muy personal. Tenemos la intención de crear conexiones únicas entre participantes y organizaciones", señalaron.

Además de la fotografía las personas podrán tener un mensaje de agradecimiento de la celebridad que seleccionen. Recientemente la actriz estadounidense finalmente perdonó a su padre, John Aniston, tras varios años de llevar una relación "complicada" con él, debido al supuesto abandono del actor durante la niñez de su hija.

Una fuente cercana al padre de la artista de 51 años, reveló al diario británico The Mail on Sunday, que ya se reconciliaron, pues Jennifer ha reflexionado durante esta cuarentena impuesta por la pandemia global. "Ella ya perdonó a su papá por haberse marchado hace mucho tiempo, sin embargo, su relación siempre ha tenido altibajos", confesó la fuente, que se mantuvo en el anonimato.

John es un actor veterano, y es conocido en Estados Unidos por interpretar a Victor Kiriakis en la exitosa telenovela Days of Our Lives, un papel al que le ha dado vida desde 1985. "Jennifer no le habló durante años, pero desde la crisis del coronavirus, ella ha estado hablando con él por teléfono casi todos los días, y no sólo breves conversaciones. "Es como si Jennifer se hubiera dado cuenta de que la vida es muy corta y quiere que su relación con John sea lo mejor posible y él está encantado de que se hayan reconciliado", puntualizó el informante.

El histrión se casó con Nancy Dow en 1965, y ambos tuvieron a Jennifer en febrero de 1969. La actriz de Friends siempre ha sido muy abierta al hablar de su relación con su padre.

Hace algunos años, recordó en una entrevista que John "se esfumó" cuando ella regresaba de la casa de una amiga cuando era apenas una niña. "Mi padre nunca fue bueno comunicándose... Pero hizo lo que pudo, me explicó lo que pasó y se disculpó, y eso fue suficiente para mí. Hicimos las paces. "Todavía existen cosas que son dolorosas para mí, pero soy un adulto. Ya no puedo culpar a mis padres por lo que me pasó", fue la respuesta que la actriz le dio a The Mail, aseguró la publicación.

Jennifer también pasó varios años peleada con su madre Nancy, luego de que ella escribiera un libro en donde ventilaba varios secretos de su hija, justo cuando Aniston estaba en el clímax de su fama con Friends. Afortunadamente ambas se reconciliaron antes de la muerte de Nancy, en 2016, a los 79 años.